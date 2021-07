Qu’est-ce que je n’ai jamais La finale de la saison 2 signifie pour l’avenir romantique de Devi et tout ce que nous savons

– Publicité –



La deuxième saison a débuté avec une exploration du triangle amoureux de plus en plus complexe de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan).

Jeudi, les téléspectateurs ont vu Devi naviguer dans ses sentiments envers Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) et Ben Gross (Jaren Lewison) au retour de la série. L’histoire avait bouclé la boucle à la fin de la saison lorsque Devi a choisi Paxton plutôt que Ben.

Après un long voyage en montagnes russes, Devi et Paxton ont finalement officialisé leur relation. Tout a commencé lorsque Devi sortait secrètement avec Ben et Paxton. Bien que Devi et Paxton aient d’abord été à l’extérieur après la révélation, ils ont rapidement développé une amitié grâce à son tutorat et à une brève connexion.

Paxton a fait de Devi sa petite amie pendant les derniers instants de la saison 2. Ils sont entrés dans la danse main dans la main et ont attiré l’attention de leurs camarades de classe, dont Ben, qui semblait confus et bouleversé. (Eleanor Wong (Ramona Young), l’amie de Devi, a dit à Ben que Devi l’avait d’abord choisi plutôt que Paxton, puis avait décidé de sortir avec les deux à la fois.

Ben était maintenant avec Anesa Qureshi (Megan Suri), une adolescente amérindienne que Devi avait d’abord considérée comme une menace, avant de devenir amie avec elle.

Mais, le regard ardent de Ben sur Devi et Paxton à leur arrivée au bal de l’école soulève la question : y a-t-il encore des fans qui soutiennent Devi ?

Ramakrishnan (20 ans) dit à PEOPLE que tout le monde sait que ce n’est pas la fin pour Ben et Devi. « Comme nous le savons tous. Il n’y a pas moyen.

Lewison estime également que « ce n’est certainement pas le cas » entre Devi et Ben.

Le joueur de 20 ans dit qu’il y a tellement de choses à explorer dans la saison 3, qui se concentrera sur la lutte de Ben avec la relation Devi-Paxton et la relation d’Anesa.

Ne manquez pas une histoire! Inscrivez-vous à la newsletter quotidienne de PEOPLE pour rester au courant de tout ce que PEOPLE a à dire, y compris des nouvelles juteuses sur les célébrités et des histoires fascinantes d’intérêt humain,

Lewison déclare: « Je pense que nous ne savons pas comment Ben va gérer cela. » « Ce regard nostalgique à la fin, il semble qu’il ait un immense conflit intérieur entre les sentiments de Devi et les siens. Il ne va pas s’arrêter parce que c’est impossible.

Barnet explique que le personnage de Paxton aurait une petite amie, ce qui est un nouveau territoire pour lui.

Pour être honnête, je ne pense pas qu’il en ait jamais eu. Barnet, 30 ans, dit qu’il a toujours joué sur le terrain. « Il y a aussi tellement de choses à peser [in terms] de ses amis, qui [are] pas derrière tout ça.

Barnet a également noté que Devi et Ben ont un certain niveau de compatibilité et qu’il y a « tellement de choses à considérer » pour la troisième saison. Il ajoute qu’il doute fortement que le spectacle soit terminé.

Mindy Kaling, Lang Fisher et Lang Fisher ont créé Never have I Ever. Il a été créé sur Netflix en avril 2020. La série suit Devi, une adolescente amérindienne, alors qu’elle navigue dans la vie du lycée.

Ramakrishnan affirme que même si l’histoire de la série tourne autour du triangle amoureux Devi-Paxton-Ben, elle soutient finalement « Team Devi ».

Ramakrishnan déclare que l’équipe Devi est la meilleure équipe dans le scénario de l’équipe Ben et de l’équipe Paxton. C’est un triangle amoureux. Tri, qui signifie trois, est également connu sous le nom. Ou triangulaire. Elle est le plus grand point.

Devi a également Lewison pour la soutenir. Il dit qu’il trouve chez les deux hommes des pièces dont elle a besoin pour sa croissance personnelle et qu’elle les aide également.

La saison 2 de I Never Have I Ever peut être visionnée sur Netflix.