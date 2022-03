Qu’est-ce que « Il était une fois… mais plus maintenant », série Netflix

Créée et réalisée par Manolo Caro, « Il était une fois… mais pas plus » est une série musicale espagnole de Netflixqui passera en revue quelques-uns des thèmes classiques de la pop espagnole et latino-américaine, tout en racontant l’histoire de deux amants tragiquement séparés et qui doivent se retrouver dans une autre vie pour briser le sort qui pèse sur leur peuple.

La fiction produite par Rafael Ley, María José Córdova, Andrea Toca et le Manolo Caro présente une distribution internationale dirigée par un chanteur et compositeur colombien Sébastien Yatra et les chanteuses espagnoles Nia Correia et Mónica Maranillo, ainsi que Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, l’actrice chilienne Daniela Vega et la mexicaine Mariana Treviño, entre autres.

« Il était une fois… mais plus maintenant » a terminé l’enregistrement début juin 2021 et sera présenté en première le 11 mars 2022. C’est tout ce que l’on sait de la nouvelle série espagnole de Netflix.

Mónica Maranillo fait partie du casting de « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « IL ÉTAIT UNE FOIS… MAIS PLUS » ?

Selon le synopsis officiel de «Il était une fois… mais plus maintenant», deux amants tragiquement séparés qui doivent se retrouver dans une autre vie pour briser le charme qui s’est abattu sur leur ville, mais l’arrivée de deux touristes sur les lieux met en péril leur seule chance de le faire.

Pour Manolo Caro il s’agit de «l’anti-conte de fées, une réinvention avec la pensée actuelle de la société, nous éloignant des idées fausses sur le bonheur et ce qu’on nous disait qu’est l’amour. En utilisant la comédie et la musique comme outils principaux, nous entrerons dans une histoire d’amour hilarante dans un royaume lointain d’Espagne”.

De même, dans une interview accordée à Vogue, il a indiqué qu’il s’agit d’un «histoire qui touche à l’actualité et démystifie des choses comme le prince qui va sauver la princesse, le fait que les princesses ont besoin d’un homme pour être heureuses, qu’elles ne veulent pas avoir de métier, qu’elles n’attendent qu’un baiser de une inconnue… Cette princesse laisse entendre qu’elle vit sa sexualité, en profite et démystifie aussi le rôle du héros galant et courageux. Tout le monde ici se moque de lui parce que c’est le frêle pêcheur. Quand elle dit « Je veux faire la guerre pour gagner l’honneur des reines » –elles sont deux, un couple de lesbiennes qui règnent sur la place–, elle veut la gagner en allant se battre car elles nous ont dit que c’est seulement en de cette façon gagnerait-elle le respect. Ça l’emmène ailleurs et nous met dans une autre situation : les héros ne sont plus ceux qui combattent les dragons et les monstres. Ce sont ceux qui sentent, ceux qui chantent, ceux qui se laissent aimer”.

BANDE-ANNONCE DE « IL ÉTAIT UNE FOIS… MAIS PLUS LONGTEMPS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « IL ÉTAIT UNE FOIS… MAIS PAS PLUS »

Sébastien Yatra

Nia Corréia

Monique Maranillo

Rossy de Palma

Asier Etxeandia

Mariola Fuentes

Itziar Castro

Daniela Véga

Marianne Trevino

Julien Villagran

Edouard Casanova

Juan Davila

Abdelatif Hwidar

Malcolm Treviño-Sitté

Ce sont les méchants de « Il était une fois… mais plus maintenant » (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « IL ÉTAIT UNE FOIS… BUT PLUS » SERA PREMIER?

« Il était une fois… mais plus maintenant” sera la première de ce vendredi 11 mars 2022 au Netflix.