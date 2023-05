Qu’est-ce que « iCarly » – Saison 3 et comment regarder les nouveaux épisodes de la série

Après la fin passionnante du deuxième volet de « étonnamment”, série primordiale+ Avec Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress, les fans attendent avec impatience la troisième saison, qui a été confirmée en juillet 2022, pour savoir ce qui se passera entre Carly et Freddie.

Les 10 nouveaux épisodes promettent de livrer plus de rebondissements, de moments réconfortants et de plaisir. Lors d’une conversation avec J-14, Kress a annoncé que « il se passe beaucoup de choses dramatiques assez solides, et ce n’est pas que de la pure comédie. C’est quelque chose que j’aime dans la saison. C’est très différent de ce que nous avons fait dans le passé”.

En plus de Cosgrove, Trainor et Kress, dans le troisième volet de « étonnammentJaidyn Triplett et Laci Mosley reviennent également. De plus, il ne fait aucun doute que les nouveaux épisodes mettront en vedette plusieurs stars invitées, dont Josh Peck et Phill Lewis.

La troisième saison de « iCarly » compte 10 épisodes (Photo : Paramount+)

DE QUOI PARLE LA SAISON 3 DE « iCARLY » ?

D’après le synopsis officiel des nouveaux chapitres de « étonnamment”, “Dans la nouvelle saison très attendue, l’âge adulte continue d’être difficile pour Carly et ses amis. Carly et Freddie luttent pour redéfinir leur relation (#Creddie), tandis que Spencer cherche à revenir à ses racines et que les retrouvailles de Harper avec un ancien rival mènent à un dénouement inattendu.”.

« Je pense que vous allez vraiment adorer cette saison parce que c’est sauvage, on est lâche, on est cool. Vous verrez plus de situations d’adultes, plus de choses que vivent les millénaires. Les rendez-vous… tout le remue-ménage, tout le remue-ménage, les boulots, tout”, Laci Mosley a avancé à J-14.

COMMENT VOIR LA SAISON 3 DE « iCARLY » ?

Les deux premiers épisodes de la troisième saison de « iCarly » seront diffusés le jeudi 1er juin 2023 sur Paramount + aux États-Unis et au Canada.les huit autres chapitres seront publiés chaque jeudi suivant.

Le nouvel opus de « iCarly » arrivera en Australie et au Royaume-Uni le lendemain, soit le vendredi 2 juin 2023.

QUAND LA SAISON 3 DE « iCARLY » ARRIVERA-T-ELLE EN AMÉRIQUE LATINE ?

La saison 3 de « iCarly » sera diffusée sur Paramount+ en Amérique latine et au Brésil le dimanche 25 juin 2023date à laquelle il sera également disponible en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « iCARLY »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « iCARLY »

Miranda Cosgrove comme Carly Shay

Nathan Kress comme Freddie Benson

Jerry Trainor comme Spencer Shay

Laci Mosley dans le rôle de Harper Raines

Jaidyn Triplett comme Millicent Benson

Josh Peck comme Paul

Phil Lewis