Qu’est-ce que Hype House et qui est dedans? TikTok Mansion expliqué

Imaginez vivre dans une maison luxueuse avec vos meilleurs amis tout en gagnant des millions de dollars en créant des vidéos amusantes de danse et de comédie sur les réseaux sociaux.

C’est exactement ce qui se passe à la Hype House.

Les maisons de contenu – des maisons dans lesquelles des groupes soudés de créateurs de contenu et d’influenceurs des médias sociaux vivent et collaborent ensemble et sous un même toit (massif et glamour) – sont une tendance récente qui gagne en popularité ces dernières années.

Certaines des maisons de contenu les plus connues, également connues sous le nom de maisons de collaboration, incluent les manoirs YouTuber comme The Vlog Squad de David Dobrik, Team 10 de Jake et Logan Paul et l’humble demeure de Clout Gang de Ricky « FaZe » Banks, Clout House.

The Hype House a été l’une des premières grandes maisons de contenu à émerger d’une équipe de créateurs TikTok. Les membres de Hype House sont devenus si populaires à la fois en tant qu’individus et en tant que collectif qu’ils apparaîtront bientôt dans leur propre émission de téléréalité sur Netflix.

Qu’est-ce que la Hype House?

The Hype House fait référence à la fois au collectif de créateurs de contenu et à l’emplacement physique du manoir à Los Angeles où ils vivent et travaillent en collaboration, développant quotidiennement de nouveaux contenus pour leurs plateformes impressionnantes sur TikTok, Instagram, Twitter et Snapchat.

Hype House a été créé pour la première fois en décembre 2019 par certains des plus grands créateurs de contenu de TikTok. Depuis lors, #hypehouse a amassé plus de 100 millions de vues et compte sur la plateforme.

L’emplacement physique de la maison Hype House a changé au fil du temps.

La première et originale maison Hype était située à Encinco, en Californie, une banlieue riche de la vallée de San Fernando à Los Angeles. Les créateurs de contenu auraient loué la maison de 6652 pieds carrés, qui comprenait 6 chambres, 6 salles de bain et demie, des plafonds cathédrale, un garde-manger de majordome, une cour et une immense piscine, pour 11500 € par mois à compter de décembre 2019.

Quelque part vers juillet 2020, les membres de Hype House ont déménagé dans le manoir d’Hollywood Hills anciennement loué par le Clout Gang. Leur location surclassée de 16 000 pieds carrés comprenait 10 chambres, 16 salles de bains, un cinéma, une salle de sport, une discothèque et un bar – le tout pour seulement 49 500 € par mois.

Et en décembre 2020, la Hype House est devenue propriétaire de la maison, achetant un manoir de 11293 pieds carrés juste à l’extérieur du comté de Los Angeles pour un montant de 5000000 €.

Leur nouvelle maison, qui sera le lieu de leur prochaine émission de télé-réalité sur Netflix, comprendrait 8 chambres, 10 salles de bains, un garage pour 5 voitures, une salle de cinéma, un bain à remous de style terrasse et une piscine creusée, parmi une variété de autres caractéristiques luxueuses.

La maison Hype originale a été formée grâce à TikToker Chase «Lilhuddy» Hudson, 18 ans, et YouTuber Thomas Petrou, 22 ans, qui ont déclaré au New York Times qu’ils avaient signé un bail dans les 13 jours suivant la décision de collaborer.

Daisy Keech, 21 ans, Kouvr Annon et Alex Warren, 20 ans, figuraient également parmi les membres fondateurs qui ont contribué à la réalisation de la maison.

Keech a aidé financièrement et aurait fait partie intégrante du processus, tandis que Warren était celui qui a inventé le nom emblématique de la maison (Hudson avait voulu aller avec House of Olympus).

Qui est dans la maison Hype?

Bien que tous les membres de la Hype House n’y vivent pas, le nombre de membres comprendrait plus de 20 créateurs de contenu. La liste des TikTokers, YouTubers et influenceurs Instagram populaires qui sont membres de la Hype House comprend: Chase Hudson, Thomas Petrou, Alex Warren, Avani Gregg, Addison Rae, Nick Austin, Jack Wright, James Wright, Larri Merritt, Angel Herrara, Mia Hayward, Ryland Storms, Kouvr Annon, Sienna Mae Gomez, Nikita Dragun, Michael Sanzone et Vinnie Hacker.

D’autres qui faisaient partie de la maison lors de sa création sont partis depuis pour diverses raisons.

Daisy Keech a été la première membre de Hype House à quitter le giron au début de 2020, apparemment parce qu’elle estimait ne pas avoir reçu suffisamment de crédit pour son rôle dans la formation du groupe par ses cofondateurs.

Charli D’Amelio et sa soeur Dixie D’Amelio, deux des plus grandes stars de TikTok avec plus de 165,2 millions d’abonnés combinés, ont quitté la maison en avril 2020 après qu’elle est devenue ce qu’elles considéraient plus comme une «entreprise».

Patrick Huston, Connor Yates, Calvin Golby et Wyatt Xavier sont partis après avoir été apparemment invités à rejoindre le Clubhouse par Daisy Keech.

Tony et Ondreaz Lopez sont des frères qui étaient là au début mais qui ont récemment été «annulés» car des allégations ont été faites contre les deux de toilettage et de coercition liés à des actes sexuels.

Et le statut d’Addison Rae dans Hype House est un peu un mystère depuis environ un an. Alors que son ex-petit ami Bryce Hall a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’elle ne s’associait plus au groupe, Addison Rae elle-même n’a pas encore confirmé ou nié si elle était toujours membre.

Vous trouverez ci-dessous une liste des membres de Hype House qui devraient jouer dans la série Netflix.

Thomas Petrou

Photo: Netflix

Petrou était également membre de la Team 10, la maison de contenu créée par YouTuber Jake Paul.

Il est l’un des cofondateurs de la Hype House et a assumé le rôle stimulant de directeur de maison. Cela signifie que Petrou, qui compte actuellement plus de 8,1 millions d’abonnés sur TikTok, est souvent à l’origine des décisions commerciales de Hype House.

Chase «Lil Huddy» Hudson

Photo: Netflix

Hudson, également connu sous le nom de Lilhuddy ou Lil Huddy sur TikTok, est l’un des rares membres originaux vivant encore dans la maison. De ceux qui vivent dans la maison, il a le plus d’abonnés sur TikTok avec 30,6 millions.

La star des médias sociaux est également chanteuse. Son dernier single, «America’s Sweetheart», est sorti le vendredi 23 avril, et il semblerait qu’il s’agisse de son ex-petite amie, Charli D’Amelio.

Alex Warren

Photo: Netflix

Warren est le créateur du nom de la maison que nous connaissons et aimons maintenant. Il était la troisième personne à devenir membre après Petrou et Hudson, qui ont cofondé la maison.

Bien qu’il ait commencé sur YouTube, Warren a gagné un énorme succès sur les deux plates-formes. Il entretient une relation avec un autre membre de Hype House Kouvr Annon depuis un certain temps et les deux sont adorés par les fans sur les réseaux sociaux.

Sa chaîne YouTube compte actuellement 2,68 millions d’abonnés et son TikTok compte plus de 14,2 millions d’abonnés.

Kouvr Annon

Photo: Netflix

Annon, qui sort avec Warren, est également un membre original de la maison. Elle a grandi sur la plate-forme pour ses messages sur la positivité corporelle et la propagation du bonheur.

Elle compte actuellement 13,5 millions d’abonnés sur TikTok et est ambassadrice de la ligne de lingerie de Rihanna, Savage X Fenty.

Jack Wright

Photo: Netflix

Wright est un membre original de la Hype House et compte plus de 8,3 millions d’abonnés sur TikTok. Il est surtout connu pour ses pas de danse sur la plate-forme.Son frère jumeau James Wright apparaît généralement dans ses vidéos.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il aurait eu une relation amoureuse avec son compatriote Sienna Mae Gomez.

Sienna Mae Gomez

Photo: Netflix

Le joueur de 17 ans a explosé sur TikTok avec plus de 22,4 millions d’abonnés sur deux comptes. Elle a ouvert un deuxième compte où elle publierait plus de contenu et de vidéos «relaxants» et les gens ont adoré.

Elle danse, fait des vidéos de style vlog et fait beaucoup de vidéos avec son petit ami supposé, Jack Wright.

Larri «Larray» Merritt

Photo: Netflix

Merritt, mieux connu sous le nom de Larray sur TikTok et sur les réseaux sociaux, a explosé sur les réseaux sociaux après avoir publié un clip vidéo dans lequel il a rôti ses collègues créateurs de manière amicale.

Il a plus de 23,3 abonnés sur TikTok, dont beaucoup étaient en colère contre lui et ses collègues créateurs pour avoir organisé une grande fête pour son anniversaire à un moment où COVID-19 était à son pire en Californie.

Nikita Dragun

Photo: Netflix

Le membre le plus âgé de la maison à 25 ans, Dragun a atteint un nouveau sommet de popularité en rejoignant la Hype House et compte désormais 13,5 millions d’abonnés sur TikTok.

C’est une artiste transgenre qui élève la barre pour les créateurs sur les réseaux sociaux qui veulent être plus à l’aise dans leur propre peau. Elle est mannequin et possède sa propre marque de maquillage appelée Dragun Beauty.

Controverses Hype House

Comme toute célébrité ou maison de contenu, la Hype House n’est pas étrangère aux controverses et aux allégations.

Le plus gros scandale à frapper Hype House depuis leur formation concernait d’anciens membres, les frères Lopez.

Tony Lopez a été accusé de violences sexuelles et de détresse émotionnelle après avoir prétendument contraint deux filles mineures à avoir des relations sexuelles et leur avoir demandé des photos nues. Hudson et Petrou ont également été cités dans la plainte déposée par les deux filles, qui avaient 15 et 16 ans au moment de leurs rencontres avec Lopez, alors âgée de 21 ans. La plainte a accusé les cofondateurs de Hype House de négligence.

Son frère aîné Ondreaz Lopez a été accusé d’agression sexuelle des mois plus tôt. Lopez, qui avait 23 ans lorsque les allégations ont été rendues publiques, aurait eu des rapports sexuels avec une fille de 14 ans.

Dragun a eu sa part de controverses depuis 2017. Elle a eu beaucoup de haine pour sa tentative de se faire passer pour Black.

Beaucoup l’appellent «blackfishing», et elle a eu le plus de haine quand elle a collaboré avec la star de YouTube et magnat du maquillage Jeffree Starr, alors qu’elle semblait avoir la peau vraiment foncée.

Bien que considéré comme l’un des plus gentils membres de Hype House, Merrit a connu sa propre part de controverse lorsqu’il a organisé une fête d’anniversaire à la Hype House au milieu de la pandémie.

Détails sur la prochaine série Hype House sur Netflix

Le jeudi 22 avril, Netflix a annoncé que la Hype House développerait une émission de téléréalité mettant en vedette des membres qui vivent dans la maison.

L’annonce indique qu’elle montrera la vie des créateurs de contenu que peu de fans voient au quotidien.

Bien que l’émission n’ait pas encore de date de sortie, elle a généré beaucoup de buzz de la part des fans des créateurs de contenu et de ceux qui ne peuvent pas comprendre comment Netflix approuverait une telle émission.

Quoi qu’il en soit, les gens ne manqueront pas de se mettre à l’écoute dès sa sortie.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.