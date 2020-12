Qu’est-ce que Hoa? Le titre vietnamien révolutionnaire est un jeu de plateforme Ghibli-Esque avec une bande sonore magnifique

Hoa est un mélange de Studio Ghibli et d’un classique jeu de plateforme. J’ai ce jeu sur mon radar depuis la fin de 2019 lorsque certains des premiers clips du jeu – avec son style artistique impressionnant et sa bande-son enivrante – ont été lancés pour la première fois sur le Web.

Aujourd’hui, il a reçu une bande-annonce officielle avant sa sortie au printemps 2021 sur PC et Nintendo Commutateur. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous:

Hoa est vietnamien pour «Flower», et cela a du sens quand on sait que KYX Studios et Skrollcat Studos sont des studios de jeux basés au Vietnam.

Malgré de grands progrès sur la scène du développement de jeux mobiles ces dernières années, ce sera l’un des premiers (peut-être le seul) jeux vietnamiens à arriver sur une plate-forme grand public comme la Nintendo Switch.

D’après tout ce que nous savons sur le gameplay jusqu’à présent, leur jeu mérite définitivement une sortie grand public. Il vous suffit de regarder quelques minutes de jeu pour comprendre en quoi consiste ce jeu: un beau style d’art dessiné à la main et des personnages de type Ghibli.

Le gameplay est essentiellement un puzzle-platformer. Vous prenez le contrôle de Hoa qui fait un voyage à travers son passé. Chaque environnement de rêve est dessiné à la main et animé dans ce style flottant Ghibli. C’est un jeu de détente.

Il existe une variété de personnages différents dans le monde de Hoa, et même les roches ont des personnalités.

De plus, il ne s’agit pas seulement de résoudre des énigmes ou du «flux» du jeu comme l’appelle le développeur, Hoa propose également sa propre bande-son unique. Cela s’inspire évidemment du Studio Ghibli, mais a également des racines dans son propre son vietnamien.

J’ai personnellement travaillé aux côtés de développeurs de jeux vietnamiens dans le passé – principalement pour les jeux mobiles – et je peux dire que Hoa est un pas énorme pour les développeurs qui travaillent dur au Vietnam.

Espérons que Hoa atteignant le courant dominant de Steam et de Nintendo Switch pourra encourager davantage de studios vietnamiens à créer.

Le jeu est en développement depuis au moins quelques années et est resté silencieux pendant des mois à la fois. Après avoir récemment été présenté dans Indie World Direct de Nintendo, le jeu a pris de l’ampleur et dispose désormais d’une page Steam en direct.

Vous pouvez visiter la page Twitter officielle pour en savoir plus sur le jeu. Revenez sur les deux dernières années de publications pour quelques détails supplémentaires sur ce à quoi vous attendre de Hoa.