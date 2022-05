Qu’est-ce que « grand-mère chic ? » Hoda et Jenna expliquent l’esthétique inspirée des « Golden Girls »

Déplacez-vous, grand-mère côtière: il y a une nouvelle tendance TikTok sur le thème des personnes âgées en ville, et elle s’inspire apparemment de la sitcom classique « The Golden Girls ».

La tendance grand-mère côtière fait des vagues depuis quelques mois et se caractérise par son look décontracté, aérien et neutre, tout droit sorti d’un film de Nancy Meyers. L’ambiance est si populaire qu’elle a maintenant inspiré une tendance alternative appelée « grand-mère fantaisie ».

Lundi, Hoda Kotb et Jenna Bush Hager ont discuté du look et ont réalisé que la description correspondait aux styles que les stars de « The Golden Girls » arboraient souvent.

« Les grands-mères chics peuvent avoir n’importe quel âge et elles sont excentriques, elles adorent accessoiriser avec des foulards et des boucles d’oreilles élaborées et leurs maisons sont pleines de tchotchkes colorés », a décrit Jenna.

« Oh, c’est comme les Golden Girls, » remarqua Hoda.

Selon l’article d’InStyle sur l’esthétique, le look « grand-mère fantaisie » est marqué par des couleurs vives, des tissus brillants (y compris des paillettes, naturellement), des cardigans, des manteaux tendance et une chaussure pratique. Essentiellement, le look chic de grand-mère dit: « La vie est trop courte pour des vêtements ennuyeux – et des chaussures inconfortables. »

Les dames qui ont tout inspiré dans « The Golden Girls ». ABC via Getty Images

Jenna a expliqué que les grands-mères fantaisistes aiment aussi les collations. Avec cela, Jenna a eu une révélation sur une grand-mère fantaisiste potentielle dans sa vie.

« Attendez, êtes-vous une fantaisie (grand-mère)? » demanda Jenna en se tournant vers Hoda. « Mais tu ne l’es pas, tu ne t’habilles pas comme une fantaisie (grand-mère). »

Hoda intervint : « Je n’ai pas de collations et je n’ai rien d’extraordinaire chez moi. J’en ai dans ma loge. »

Jenna n’en croyait pas ses oreilles et en a profité pour parler un peu à son co-animateur de son habitude de grignoter. « Vous faites aussi prenez des collations, vous plaisantez ? », a-t-elle dit. « Nous nous sommes disputés à propos de la façon dont vous mangez vos collations au lit. »

Finalement, après quelques allers-retours, Hoda a concédé. « D’accord, d’accord, mademoiselle le procureur, je mange des collations », a plaisanté Hoda.

Hoda insiste sur le fait qu’elle ne suit pas la tendance des grands-mères fantaisistes, mais Jenna n’en est pas si sûre. AUJOURD’HUI, Getty Images

Même si Hoda a déclaré qu’elle ne s’identifiait pas comme une « grand-mère chic », Jenna a fait valoir qu’elle présentait bon nombre des caractéristiques caractéristiques de la tendance, y compris sa collection « tchotchke ».

« Et vous avez aussi des tchotchkes. Tu te souviens quand j’ai nettoyé ton bureau? », A déclaré Jenna, faisant référence à l’époque où Clea Shearer et Joanna Teplin, fondatrices de la société d’organisation à domicile Home Edit, ont aidé à réaménager le bureau de Hoda.

Mais Hoda n’était toujours pas vendu. « Ce sont juste des choses qui restent là-bas », a-t-elle déclaré. « C’est ce qu’on appelle un tchotchke, » intervint Jenna.

« Mais je ne le fais pas exprès. Je n’ai tout simplement nulle part où le mettre », a expliqué Hoda.

Pour Jenna, c’est la preuve ultime : « Je ne pense pas non plus que ces mamies le fassent exprès », a déclaré Jenna.