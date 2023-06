Qu’est-ce que « Glamorous » et comment regarder la série Netflix

Dans le mois de la fierté, Netflix premières »glamour», une série créée, réalisée et écrite par Jordon Nardino, et qui a un casting composé de Kim Cattrall, Miss Benny, Zane Phillips, Jade Payton, Michael Hsu Rosen, Ayesha Harris, Graham Parkhurst, Diana Maria Riva, Lisa Gilroy, Mark Deklin et Ricardo Chavir.

La fiction en dix épisodes raconte l’histoire de Marco, un jeune queer qui, après avoir décroché son emploi de rêve dans le monde du maquillage, entame un incroyable voyage de découverte de soi au milieu du chaos du travail et des défis amoureux.

Au départ, «glamour» était un projet de The CW, qui a commandé un pilote en février 2019, cependant, quatre mois plus tard, le réseau américain a rejeté la série, qui trois ans plus tard arrive sur Netflix de la même équipe créative.

Miss Benny dans le rôle de Marco Mejia dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE LE « GLAMOUR » ?

Selon le synopsis officiel, «glamour” “raconte l’histoire de Marco Mejia, un jeune queer non conforme au genre dont la vie semble stagnante jusqu’à ce qu’il décroche un emploi chez le légendaire magnat du maquillage Madolyn Addison.

C’est la première chance pour Marco de découvrir ce qu’il veut de la vie, qui il est vraiment et ce que signifie vraiment être queer pour lui.”.

Michael Hsu Rosen comme Ben, Miss Benny comme Marco, Jade Payton comme Venetia et Ayesha Harris comme Britt dans la série « Glamorous » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « GLAMOUR » ?

« Glamorous » sera diffusé sur Netflix le 22 juin 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

A QUELLE HEURE POUR VOIR « GLAMOUR » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 02h00.

Pérou, Colombie et Equateur : 03h00.

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00.

Argentine, Brésil et Chili : 05h00.

Espagne : 09h00

BANDE-ANNONCE POUR « GLAMOROUS »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « GLAMOROUS »

Mlle Benny comme Marco Mejia

Kim Cattrall comme Madolyn Addison

Zane Phillips comme Tchad

Jade Payton comme Vénétie

Michael Hsu Rosen comme Ben

Ayesha Harris comme Britt

Graham Parkhurst comme Parker

Diana Maria Riva comme Julia

Lisa Gilroy comme Alyssa dit

Mark Deklin comme James

Ricardo Chavira comme Teddy