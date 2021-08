Image : Paramount Pictures/Twitter







« Tout ce que font fiat 500 twitter, c’est de se poser puis de mettre le délicat ‘x’ à la fin lool »

Vous avez entendu parler de Bare Minimum Twitter, préparez-vous maintenant pour… Fiat 500 Twitter.

Si vous avez passé ces dernières années à parcourir Twitter, vous avez peut-être remarqué quelques personnes faisant référence à un groupe d’utilisateurs très spécifique sur votre chronologie. Ils les appellent ‘Fiat 500 Twitter’.

La sous-culture des médias sociaux a toujours existé sur des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram, mais ce n’est qu’en 2018 qu’elle a finalement reçu un nom.

Mais que signifie Twitter de la Fiat 500 ?

via GIPHY



« Fiat 500 Twitter » n’est pas seulement une phrase ou un mème, c’est un mode de vie, les filles. Le terme a été inventé par Twitter pour décrire un certain stéréotype de personne (principalement une femme, mais certainement pas limité à) du Royaume-Uni. Une jeune fille d’une vingtaine d’années qui aime Michael Kors, qui aime sortir, se faire faire les ongles, tweete toujours sur des trucs absolument insignifiants avec des « x » non ironiques à la fin… et ils obtiennent toujours environ 50 000 RT pour absolument aucun véritable raison.

Essentiellement, c’est juste une chose très spécifique d’appeler quelqu’un qui est perçu comme un peu basique.

Pourquoi s’appelle-t-il Fiat 500 Twitter ?

Apparemment, la majorité des filles qui tombent sous ce stéréotype paient probablement pour une Fiat 500 (c’est une voiture, soit dit en passant…) sur la finance ou en ont eu une achetée pour elles par leurs parents. Pour une raison quelconque, elle a été couronnée nouvelle voiture « de base », remplaçant la légendaire Mini. (Puisse-t-elle reposer dans une paix fondamentale.)

Si vous remplissez l’une de ces conditions énumérées dans le tweet ci-dessous, vous faites apparemment partie du groupe démographique « Fiat 500 Twitter » :

Pour faire partie de fiat 500 twitter, vous devez :

– Tenez-vous devant une porte dans votre avi

– Tweetez sur votre petit ami et à quel point vous êtes psychopathe

– Tweetez à quel point vous avez envie d’un chinois/McDonald’s

– Vous voulez vous faire coiffer et ongles

– Utilisez les emojis sans ironie – becky (@rebecca_morrisx) 29 décembre 2017

Voici un moodboard visuel, au cas où vous vous poseriez la question :

Voici quelques exemples de « Fiat 500 Twitter » torréfiés et appelés sur Twitter :

Fiat 500 twitter

« N’aimez-vous pas simplement chrimbo, les films, la nourriture, le chocolat chaud et les pyjamas ahhh j’aimerais être l’une de ces filles qui ne prend pas de poids car je suis une pure vache grasse en ce moment fou de voir qui je a commencé l’année avec et avec qui je termine avec 🙅pas de temps pour les serpents en 2018 🐍😒 » – isaac (@isaacmalin) 29 décembre 2017

les tweets du nouvel an de fiat 500 twitter sont tout ce dont je rêvais qu’ils seraient nouvel an même moi parce que je n’apprends jamais ma leçon et laisse ppl me baiser x

32,5K retweets 56,3K likes – joe (@idéaliser) 31 décembre 2017

Je ne comprends absolument pas pourquoi fiat 500 twitter est si populaire, certaines personnes sont ici avec un contenu de qualité atteignant 10 RT, mais une fille dira « besoin d’un chinois si mauvais omg » et obtiendra 10 000 RT – Shereen (@heyitsshereen) 4 janvier 2018

Fiat 500 Twitter tweete les phrases :

« haha cba x »

« Je suis une princesse💅🏼 »

« besoin de vacances »

« se sentir tellement vidé »

« besoin de mes cheveux et mes ongles done »

« Je suis une petite amie psychopathe »

« d’humeur ne me fais pas rire🙄 » « vraiment envie d’un chinois😭 »

« J’ai besoin de pépites »

« Besoin d’un bronzage »

sans ironie – gemme☁️ (@Gemstokes2000) 1er janvier 2018

Tout ce que fiat 500 twitter fait, c’est de se poser puis de mettre le délicat « x » à la fin lool – Mikey (@MikeyCookie_) 29 décembre 2017

Il existe même un compte qui tweete le même type de tweets « Fiat 500 Twitter », avec des « x » à la fin.

je me déteste putain j’étais tout « 2018 je vais être à nouveau maigre !!! » mais là j’étais à 12h15 en train de manger du putain de Nik Naks smhsmhsmhhhh x — Fiat 500 Twitter 🦋 (@Fiat500Tw1tt3r) 1er janvier 2018

a encore laissé tomber mon iphone alors m’envoyer un message ici x — Fiat 500 Twitter 🦋 (@Fiat500Tw1tt3r) 30 décembre 2017

Ne vous inquiétez pas… il y a aussi un équivalent masculin. Il s’appelle « Strongbow Dark Fruits Twitter ». #Garçons

L’équivalent masculin de fiat 500 twitter sont ces garçons blancs qui retweetent tout le twitter de Liam Gallagher en pensant qu’ils plaisantent comme de la baise – alex rae (@alexrxe) 29 décembre 2017

Tiens voilà. Vive la Fiat 500 Twitter x

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂