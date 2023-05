Qu’est-ce que « False Profile » et comment regarder la série Netflix

« Faux profil » est un drame érotique qui rejoint le catalogue Netflix. Les vedettes colombiennes de la série Caroline Miranda et Rodolfo Salas, qui va commencer une aventure dangereuse. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, continuez à lire.

L’histoire a été créée par Pablo Illanes, l’esprit derrière des titres comme « Machos », « Prófugos » et « Dónde está Elisa? ».

Outre les protagonistes, le casting est également composé de personnalités colombiennes et internationales telles que Manuela González, Víctor Mallarino, Mauricio Henao et Lincoln Palomeque.

QU’EST-CE QUE LE « FAUX PROFIL » ?

« Fake Profile » tourne autour de Camila, une femme qui rencontre l’homme de ses rêves grâce à une application de rencontres. Cependant, lorsqu’elle se rend dans sa ville pour le surprendre, elle découvre que tout cela n’était qu’un mensonge. Plutôt que de revenir vaincue, elle décide de se venger de la tromperie, en commençant un dangereux labyrinthe de tromperies et de secrets.

Au début, Camila était très contente d’avoir rencontré Fernando (Photo : Netflix)

Le synopsis officiel de la série se lit comme suit: « Camila ouvre un profil sexy sur une appli de rencontre et trouve l’homme de ses rêves : le magnifique homme prénommé Fernando. Il découvre bientôt qu’il n’est pas célibataire et qu’il n’est pas Fernando non plus. Camila tombe dans un piège et tout tourne au cauchemar.

« Prête à tout pour découvrir qui est vraiment l’homme qu’elle a rencontré, la jeune femme s’acharne à identifier les infidèles et à lui faire payer un à un chaque mensonge qu’il lui dit et chaque promesse qu’il lui fait, sans se douter qu’elle entre dans une affaire complexe. labyrinthe d’apparences trompeuses, de sexe interdit et de pouvoirs qui tuent”.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « FAKE PROFILE »

COMMENT VOIR « FAUX PROFIL » ?

« Fake Profile » est programmé pour première le 31 mai via Netflix. Par conséquent, si vous souhaitez profiter de la série colombienne, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.