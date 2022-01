Qu’est-ce que et comment préparer le chapaguri, le plat du parasite

Cuisine

Parasite est entré dans l’histoire en 2020 lorsqu’il est devenu la première production non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film. Dans son histoire, vous pourriez voir un plat que si vous aimez expérimenter avec la nourriture, vous voudrez essayer.

© IMDbLe pic des recherches Google pour cette recette a été observé en janvier 2020.

Entre 2019 et 2020, Parasite C’était l’une des sensations du cinéma mondial. Non seulement il a été largement célébré par les critiques et les fans, il a également remporté la statuette du meilleur film, étant la première production non anglophone de l’histoire de les oscars en y parvenir. Aussi, depuis Hbo ils n’ont pas mis longtemps à contacter leur directeur, Bong joon ho faire un remake au format feuilleton, qui a déjà commencé à être pensé avec le réalisateur comme producteur et Adam McKay impliqué.

Parasite C’est un film qui reflète les différences de classes sociales qui existent en Corée du Sud, mais qui sont facilement extrapolables à d’autres pays du monde. L’histoire montre comment la famille kim parvient à infiltrer le manoir de la famille du parc, basé sur des mensonges et des escroqueries grâce auxquels ils parviennent à occuper différents emplois de servitude. C’est un film qui mélange habilement différents genres allant du drame à la comédie en passant par le thriller, et le positionne comme l’un des meilleurs produits vus ces dernières années.

Dans l’une des scènes, vous pouvez voir que la mère de la famille du parc Elle demande à sa femme de chambre de préparer un plat très spécial pour son fils : le chapaguri (également connu sous le nom de ram-don). C’est une recette qui mélange deux types de nouilles instantanées, mais que dans le film de Bang a une viande supplémentaire qui, comme l’explique le directeur, sert à exprimer la position sociale de les parcs. Hanwoo Il ne pouvait pas manger un plat bon marché, donc pour augmenter sa valeur, un morceau de viande cher est ajouté.

Les ingrédients et étapes pour préparer le plat Parasite

Afin de préparer des chapaguri à la maison, vous aurez besoin de quelques ingrédients. Les deux paquets de nouilles instantanées sont, l’un de chapaghetti et l’autre de neoguri ; tandis que le premier se caractérise par être assaisonné de sauce soja, le second est parfumé d’épices et de fruits de mer. A ces deux emballages vous devez ajouter un morceau de viande de votre choix (de préférence 225 grammes), des légumes de votre goût, de l’eau, de l’huile d’olive, du sel et du poivre.

La première chose sera de faire bouillir un litre d’eau, où vous ajouterez les légumes hachés que vous aurez sélectionnés. D’autre part, vous couperez la viande en cubes et la sauterez avec l’huile d’olive, jusqu’à ce qu’elle soit au point que vous aimez. Lorsque l’eau bout, ajoutez les nouilles et faites-les cuire pendant 4 minutes, puis égouttez-les et ajoutez la sauce chapaghetti et les deux tiers du mélange pour soupe neoguri. A cela, vous ajouterez la viande cuite, vous mélangerez bien le tout et vous pourrez déguster un plat digne d’un oscar.

