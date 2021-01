Qu’est-ce que et comment jouer au nouveau mode Grind dans Call of Duty: Mobile

Découvrez comment jouer au mode Grind dans Call of Duty: Mobile et amusez-vous.

La légendaire franchise Call of Duty, entre autres, s’est toujours démarquée pour offrir des modes de jeu divertissants. Autrement dit, Activision fait ce qui est nécessaire depuis longtemps pour que ses joueurs ne s’ennuient pas lorsqu’ils jouent à un COD. Pour cette même raison, nous expliquerons aujourd’hui ce que c’est et comment jouer au nouveau mode Grind dans Call of Duty: Mobile. Vous allez probablement l’adorer!

Vous cherchez une nouvelle façon de vous amuser avec votre bien-aimé Call of Duty: Mobile? Alors vous êtes venu au bon endroit. Après avoir essayé le mode Grind, la chose la plus sûre est que vous resterez accro pendant un moment.

Qu’est-ce que le mode Call of Duty Grind?

Grind in Call of Duty Mobile est un mode de jeu dans lequel chaque ennemi laisse tomber ses plaques d’identité à la mort, comme dans Annulation confirmée. Cependant, votre devoir sera récupérez ces plaques puis amenez-les au marqueur objectif de votre équipe sur la carte.

Ce mode n’est pas nouveau, car Grind a été inclus pour la première fois dans Call of Duty: Ghosts et il s’est démarqué comme l’une des expériences les plus réussies du jeu. Bien sûr, à cette époque, il n’était disponible que via des jeux personnalisés.

En 2019, Grind a finalement été inclus en tant que mode multijoueur de Modern Warfare. Et maintenant, en 2021, le mode de jeu a également fait le saut vers Call of Duty Mobile.

Comment jouer au mode Grind dans Call of Duty Mobile?

Dans Call Of Duty Mobile, le mode Grind est un mélange entre Confirmed Low et Hot Spot. Cependant, vous devez mettre un accent particulier sur les objectifs pour remporter la victoire.

Lorsque vous commencez à jouer à vos premiers jeux dans ce mode de jeu, rappelez-vous que dans Grind, parfois moins c’est plus. Ici, il n’est pas si efficace de tuer 10 personnes à la fois et de récupérer leurs assiettes immédiatement. Parce que? Parce que si vous avez une grosse séquence et que vous mourez près de la base ennemie, tous les placages que vous avez accumulés au fil du temps tomberont à vos pieds.

Pour jouer à Grine, la meilleure chose à faire est se concentrer sur de plus petites quantités. Trouvez une poignée de badges et revenez à votre objectif le plus rapidement possible. Évidemment, ne le faites pas toutes les quelques victimes, mais essayez de le faire toutes les quelques victimes pour minimiser les risques.

D’autre part, vous devez garder à l’esprit que la classe que vous choisissez dans chaque jeu est absolument vitale. Il n’y a aucune raison pour qu’un tireur d’élite court au milieu de la carte et collecte des badges. Vous devez faire attention à ce que vous portez et essayer de jouer avec pour profiter de chaque situation.

Les SMG sont ceux qui devraient être à l’avant-garde à la tête de l’équipeou quand ils vont chercher les assiettes. Pendant ce temps, les AR restent en arrière, protégeant les alliés et éliminant les joueurs adverses (ce que les tireurs d’élite peuvent également faire)

De toute façon, vous devez concentrez-vous sur un rôle spécifique et construisez votre classe autour de cela. Jetez un œil à cet article avec les pires armes de Call of Duty: Mobile pour les éviter. De cette façon, vous serez beaucoup plus mortel sur le champ de bataille!

