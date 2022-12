Qu’est-ce que « Emily à Paris » – Saison 3, comment la voir et combien de chapitres comporte-t-elle ?

nouveaux chapitres de « Emilie à Paris » Ils arriveront très bientôt sur Netflix. La production mettant en vedette par Lily Collins présentera sa troisième saison et, sans aucun doute, cette nouvelle a ému nombre de ses followers.

De cette façon, nous saurons ce qui arrivera à Emilie Cooper et quelles sont les décisions difficiles que vous devrez prendre lorsque vous vous retrouverez dans un moment complexe dans divers aspects de votre vie.

Voulez-vous en savoir plus sur ce prochain opus de la production ? Ensuite, découvrez de quoi il s’agit, comment le voir et combien de chapitres la saison 3 de la série netflix « Emilie à Paris ».

DE QUOI PARLE « EMILY A PARIS 3 » ?

Après la finale passionnante de la deuxième saison, nous suivons à nouveau l’histoire de Emilie Cooper. Un an après avoir déménagé de Chicago à Paris pour le travail de ses rêves, elle se retrouve à la croisée des chemins dans tous les aspects de sa vie.

Face à deux parcours très différents, Emilie Elle devra décider exactement où vont ses loyautés – au travail et dans sa vie amoureuse – et ce que ces décisions signifient pour son avenir en France, tout en continuant à se plonger dans les aventures et les rebondissements surprenants que prend la vie à Paris.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « EMILY IN PARIS 3 »

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE « EMILY IN PARIS 3 » ?

Saison 3 de la série « Emilie à Paris » de Netflix a 10 chapitres au total. Ensuite, nous vous révélons le nom de chacun d’eux.

J’ai deux amants De quoi s’agit-il… coo d’état En direct de Paris C’est Emily Cooper Ooo La La Liste Ex-en-Provence Comment perdre un designer en 10 jours Victime de la mode L’amour est dans l’air Charade

Il convient de noter que la liste des auteurs des nouveaux épisodes comprend Grant Sloss, Alison Brown, Joe Murphy et Sarah Choi.

Lucas Bravo et Lily Collins dans la troisième saison de « Emily à Paris » (Photo : Netflix)

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « EMILY IN PARIS 3 » ?

Émilie à Paris 3sera publié le mercredi 21 décembre 2022 dans Netflix à 3h (ET), 12h (PT) et 8h (BST).

Selon ces créneaux horaires, ce sont les heures spécifiques pendant lesquelles vous pouvez voir la production depuis le territoire où vous vous trouvez :

Heures par pays

Mexique: 01h00.

01h00. Pérou: 02h00.

02h00. La Colombie: 02h00.

02h00. Équateur : 02h00.

02h00. Bolivie: 03h00.

03h00. Paraguay : 03h00.

03h00. Venezuela: 03h00.

03h00. Le Chili: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Argentine: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Uruguay: 4h00 du matin.

4h00 du matin. Espagne: 09h00.

COMMENT VOIR « EMILY A PARIS 3 » ?

Saison 3 de la série « Emilie à Paris » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix depuis sa date de création. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

Scène de la troisième saison de « Emily à Paris » (Photo : Netflix)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « EMILY IN PARIS 3 » ?

Lily Collins comme Emily Cooper

Ashley Park dans le rôle de Mindy Chen

Philippine Leroy Beaulieu dans le rôle de Sylvie Grateau

Lucien Laviscount comme Alfie

Lucas Bravo comme Gabriel

Camille Razat comme Camille

Samuel Arnold comme Julien

Bruno Gouéry comme Luc

William Abadie comme Antoine Lambert

Kate Walsh comme Madeline

Paul Forman comme Nicolas de Léon

Melia Kreiling dans le rôle de Sofia Sideris

Vérifiez plus de détails sur les protagonistes de l’histoire à partir de ce lien.