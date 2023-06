Qu’est-ce que « Downey’s Dream Cars » et comment regarder la série Robert Downey Jr..

Bien que Robert Downey Jr. ait joué pour la dernière fois à Iron-Man dans « Avengers : Endgame », un film Marvel dont la première a eu lieu le 26 avril 2019, il a encore beaucoup en commun avec son personnage de Tony Stark. Parmi celles-ci, la restauration de voitures anciennes, passe-temps qu’il montrera dans le nouvelles docu-séries HBO Max« Les voitures de rêve de Downey ».

Dans la série animée par l’acteur et produite par Team Downey, la société de production de Downey avec sa femme, Susan Downey, le célèbre artiste montre sa collection de voitures de luxe qu’il a transformées en hybrides parce qu’il s’est engagé à lutter contre le changement climatique

« Les voitures de rêve de Downeyaura six épisodes au total et c’est le premier des projets qui Robert Downey Jr. se prépare avec HBO Max. Vient ensuite la série limitée « The Sympathizer ».

Robert Downey Jr. montrant une de ses voitures dans la série « Downey’s Dream Cars » (Photo : HBO Max)

QU’EST-CE QUE « LES VOITURES DE RÊVE DE DOWNEY » ?

D’après le synopsis officiel de « Les voitures de rêve de Downey”, “Robert Downey Jr. adore restaurer des voitures classiques. Mais il s’est également engagé à lutter contre le changement climatique. Ainsi, vous emmenez vos voitures anciennes bien-aimées dans le futur, en les rendant plus rapides, plus puissantes et plus efficaces sans perdre leur essence.”.

« Nous sommes ce que nous conduisons, et ayant amassé une formidable collection de voitures classiques au fil des ans, j’étais un gâchis crachant du gaz. Et un hypocrite, depuis que j’ai fondé la Footprint Coalition en 2019 pour faire évoluer les technologies qui atténuent le changement climatique. Heureusement, je suis un peu rêveur. Les trois dernières années ont été une expérience pleine d’espoir car j’ai engagé les esprits les meilleurs et les plus brillants pour tester, éduquer, élever et décarboniser ces véhicules d’une manière qui démontre le potentiel illimité du problème créatif.», s’est exprimé le célèbre acteur de 58 ans auprès de HBO Max.

COMMENT VOIR « DOWNEY’S DREAM CARS » ?

« Downey’s Dream Cars » sera présenté en première sur HBO Max le jeudi 22 juin 2023Par conséquent, pour voir la série Robert Downey Jr., vous n’avez besoin que d’un abonnement à ladite plateforme de streaming.

Deux chapitres sortiront tous les jeudis, c’est-à-dire que tous les six seront disponibles à partir du 6 juillet 2023.

BANDE-ANNONCE DE DOWNEY’S DREAM CARS

LA COLLECTION DE VOITURES ROBERT DOWNEY JR. DANS « LES VOITURES DE RÊVE DE DOWNEY »

Audi r8

Porsche 911

Personnalisé 70 Boss 302 Mustang

Ferrari California T

BMW 3.0 CS par SpeedKore

Chevrolet Camaro 1967

Bentley Continental GT

1967 Corvette Stingray Cabriolet

Fisker-Karma

Ford Mustang 1970

Audi E-tron GT Concept

Chevrolet Corvette 1965

Pagode Mercedes-Benz 1972

Acura NSX – Concept Iron Man 3