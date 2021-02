Qu’est-ce que Discord? Tu dois savoir ça sur le messager

Qu’est-ce que Discord? Discord est un messager gratuit pour les conversations vocales et textuelles. L’application a été développée pour la communication dans les jeux en ligne, mais est également généralement populaire comme point de rencontre en ligne. Ici, vous pouvez en savoir plus sur ce qu’est Discord.

C’est Discord

L’application gratuite Discord est un Messager universel pour différents systèmes. Il combine une interface utilisateur claire de type Slack avec un chat vidéo et vocal dans le style Skype. Avec plus de 250 millions d’utilisateurs dans le monde, Discord est très populaire. L’application a été initialement développée comme une alternative gratuite à Teamspeak pour les jeux en ligne, mais il existe également des groupes Discord pour échanger des idées sur des sujets complètement différents tels que les loisirs et la politique.

Non seulement Discord est utilisé pour le chat, il est également utilisé pour les groupes d’étude et toutes sortes d’autres fins.

Voici comment fonctionne Discord

Les utilisateurs de Discord peuvent utiliser ce que l’on appelle « serveur« Ouvrir. C’est votre page d’accueil Discord, où vous pouvez échanger des idées avec des amis ou avec des groupes plus importants. Seuls ceux qui reçoivent une invitation de votre part peuvent accéder à votre serveur. Vous pouvez également rejoindre les serveurs Discord d’autres utilisateurs sur invitation et là. sens, ce n’est en fait pas un serveur, mais Discord utilise le serveur en ligne interne pour héberger l’application.

Au sein de votre « serveur », vous pouvez Canaux de texte pour discuter de jeux ou d’autres sujets tels que la cuisine. Vous pouvez également Canaux vocaux Ouvrez-vous aux discussions vocales et vidéo, par exemple pour regarder les réactions de colère des autres joueurs lorsque vous avez vaincu à nouveau leur équipe. Ou pour les clubs de comédie jusqu’aux soirées karaoké. Discord utilise « Voice over IP » pour la transmission vocale. Cela garantit une qualité vocale élevée.

Discord permet également les chats vidéo.

Vous attribuez aux membres de votre serveur certains rouleau aussi, par exemple en tant qu’administrateur ou modérateur. Par exemple, vous déterminez si un membre peut afficher et gérer des canaux et des rôles, s’il peut gérer des émojis, s’il peut créer des invitations ou supprimer des membres, etc. De cette manière, des hiérarchies de membres peuvent être construites et des groupes très structurés peuvent être organisés. Ceci et la possibilité de le limiter à de petits groupes avec les liens d’invitation ont amené certains groupes d’extrême droite à découvrir Discord comme leur plate-forme d’organisation préférée. Discord bloque ces comptes encore et encore.

Habituellement, vous commencez par rejoindre des amis Lien d’invitation sur votre serveur Discord ou vice versa. Vous pouvez également rechercher des serveurs Discord répertoriés publiquement, par exemple sur Disboard, et les rejoindre.

Les avantages de Discord Libérer

Interface utilisateur claire

Voix de haute qualité

Concentrez-vous sur la conversation – pas de likes, pas de fil d’actualité, pas de long défilement

Plus de 250 millions de membres dans le monde

Serveur sur divers sujets

Invitations et rôles pour la sélection d'utilisateurs ciblés

Téléchargez Discord pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android, etc.

Voici à quoi ressemble la version de bureau de Discord.

Discord est disponible pour tous les systèmes possibles tels que Windows, Mac, Linux, iPhones, Android et le navigateur Web. Vous pouvez trouver les liens vers les différentes versions ici:

Discorde et protection des données

Discord n’est pas recommandé pour une utilisation au bureau à domicile et généralement à des fins sensibles aux données. Les données personnelles doivent être protégées selon le RGPD, mais Discord est très clair droits d’utilisation complets des données sur. La politique de confidentialité de Discord stipule: «Les informations que nous recueillons comprennent, mais sans s’y limiter, le nom d’utilisateur, l’adresse e-mail et tous les messages, images, données VoIP temporaires (pour permettre la communication) et tout autre contenu que vous avez sur l’envoi de la fonction de chat.

Discord revendique pratiquement tout le contenu utilisateur de la plateforme pour lui-même.

Cela explique également comment Discord peut financer une application gratuite aussi volumineuse avec d’énormes serveurs aux États-Unis: grâce, entre autres, Commerce de données. « Nous pouvons partager ces données collectées avec nos filiales, agences et partenaires commerciaux », a déclaré la société dans sa propre politique de confidentialité.

Inconvénients de Discord Très mauvaise protection des données

Publicité personnalisée

Abus par des réseaux extrémistes

Résumé