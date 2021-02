Qu’est-ce que Clubhouse: le nouveau réseau social utilisé par les célébrités

Club House est né en mars 2020 au milieu d’une pandémie et en moins d’un an c’est devenu le réseau social le plus projeté au monde. L’application est basée sur messages audio sans images ni emojis et est déjà valorisé dans Milliards de dollars. Le phénomène a déjà attiré célébrités qui font partie de la nouvelle tendance. De Jared Leto à Ashton Kutcher, la revue quels acteurs célèbres sont à l’intérieur et comment cela fonctionne.

L’entreprise a été créée aux États-Unis par Paul Davison Oui Rohan Seth avec un financement initial de 12 millions de dollars. Le concept est principalement créer des discussions ouvertes sur divers sujets via des messages vocaux. L’idée est d’avoir salles virtuelles où accéder pour parler à d’autres personnes comme si c’était la table d’un bar.







Pour le moment, il ne peut être utilisé que dans Systèmes d’exploitation Apple et seulement peut être inscrit sur invitation d’un membre. Si vous n’avez toujours pas de parrain pour vous accueillir, il y a une salle d’attente où les parties intéressées se rassemblent. L’application se développe et en les prochains mois seront sur Android.

Jared Leto fait partie des acteurs qui utilisent Clubhouse (GETTY)



Comment Clubhouse est-il utilisé?

La façon d’utiliser Clubhouse est très similaire à celle des autres réseaux sociaux. Il existe une interface où vous pouvez rechercher salles de discussion par thème qui vous intéresse et tu peux entrer ou sortir quand tu veux. La capacité maximale de réunion est de 5000 personnes et vous devez demander à parler avant de parler. Existe aussi modérateurs qui peuvent bloquer ou couper le son à un participant s’il l’envisage. En aucun cas la session ne peut être enregistrée.

Ashton Kutcher fait partie des acteurs qui utilisent Clubhouse (GETTY)



Célébrités qui utilisent Clubhouse

Les célébrités se sont intéressées à la nouvelle application car elle offre la possibilité de salles VIP où ils peuvent tenir des conversations privées avec qui ils veulent. Drake, Tiffany Haddish, Jared Leto, Ashton Kutcher, Chris Rock, Kevin Hart et Tiffany Haddish ce sont quelques-uns des plus célèbres qui ont déjà leur place.

Club House dépasse déjà 1,9 million de téléchargements sur la plateforme iOS et compte plus de 1 900 évaluations. Il a récemment eu un fort clean and jerk après l’homme d’affaires Elon Musk a été interviewé sur le réseau social. Là vous pouvez trouver des chambres interviews, musique, contacts, rendez-vous, présentations, discussions politiques, sports et bien plus encore.