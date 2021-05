Qu’est-ce que Chrissy Teigen a dit à Courtney Stodden dans les DM? Lire les excuses de Teigen

Courtney Stodden a parlé de menaces de SM et de tweets vicieux envoyés par Chrissy Teigen en 2011.

Stodden n’avait que 16 ans lorsqu’ils sont devenus célèbres après avoir épousé l’acteur de «The Green Mile» Doug Hutchinson, qui avait 50 ans à l’époque.

Le mannequin et star de la télé-réalité dit maintenant que le mariage était abusif et traumatisant – et que le traumatisme a été aggravé par l’intimidation qu’ils ont reçue de Teigen et des médias.

En mars, Stodden a qualifié Teigen d ‘«hypocrite» après avoir temporairement supprimé son Twitter en raison de la toxicité qu’elle prétendait engendrer.

Après que Teigen soit revenu sur l’application, Stodden a doublé ses accusations, révélant le contenu dommageable des commentaires de Teigen.

Dans la foulée, Teigen a finalement présenté ses excuses.

Teigen a dit qu’elle était « honteuse et complètement embarrassée » de son comportement passé, ajoutant: « Je suis vraiment désolée, Courtney. J’espère que vous pouvez guérir maintenant en sachant à quel point je suis désolé. »

Qu’est-ce que Chrissy Teigen a dit à Courtney Stodden sur Twitter et dans leurs DM?

Teigen a fait plusieurs tweets publics à Stodden en 2011 et 2012, disant des choses comme «allez-y. dormir. pour toujours »et« mon fantasme du vendredi: toi. sieste. mmmmmm bébé. »

Stodden affirme que les commentaires de Teigen étaient tout aussi vicieux dans les coulisses de leurs DM.

« Elle ne voulait pas simplement tweeter publiquement sur le fait que je voulais que je fasse ‘une sieste de saleté’, mais me DM en privé et me dire de me suicider », a déclaré Stodden au Daily Beast. « Des choses comme: ‘Je ne peux pas attendre que vous mouriez.' »

À l’époque, Stodden était encore mineur et dit qu’ils ont sérieusement envisagé le suicide à cinq reprises pendant leur mariage.

« Il y avait beaucoup de célébrités agissant comme des brutes de terrain de jeu », ont-ils poursuivi. «Certains des pires traitements que j’ai reçus étaient des femmes, et nous n’irons nulle part si nous continuons à nous retenir».

Courtney Stodden dit que l’ex-mari Doug Hutchinson était violent.

Lors de son dernier départ sur les réseaux sociaux, Teigen a rappelé aux gens de considérer que vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse lorsque vous le rencontrez en ligne.

«Je vous encourage à savoir et à ne jamais oublier que vos mots comptent. Peu importe ce que vous voyez, ce que la personne dépeint ou votre intention », a-t-elle écrit sur Twitter.

La récente divulgation de Stodden sur la réalité de leur vie publique et privée révèle qu’ils avaient besoin de cette considération de Teigen elle-même.

Stodden et Hutchinson ont finalisé leur divorce cette année, mais Stodden dit qu’ils sont toujours en train d’accepter la réalité qu’ils ont été mariés dans leur enfance.

«J’ai commencé à réaliser ce qui m’est arrivé … J’étais au-dessus de la relation et je voulais passer à autre chose, mais quand il est parti, j’étais terrifié d’être seul», ont-ils dit. «Je ne savais pas comment être seul. Je n’ai toujours pas de licence. Je dépendais tellement de lui et il le savait.

Ils ont également décrit Hutchinson comme un «manipulateur» et un «maître toiletteur» et ont affirmé avoir été agressés verbalement tout au long du mariage.

Stodden dit également qu’ils ont été intimidés par les médias.

Le manque de soutien et de compassion manifesté par les médias, ainsi que l’intimidation de personnes comme Teigen, n’ont fait que traumatiser davantage Stodden.

Stodden a été qualifiée d’épouse adolescente par les médias après que leur mère leur ait donné le consentement légal pour épouser Hutchinson. Ils sont ensuite devenus une source de ridicule dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux.

Stodden se souvient avoir subi un examen de ses seins avec un appareil à ultrasons devant un public de studio en direct sur l’émission télévisée du Dr Drew alors qu’il était encore mineur.

«J’ai beaucoup de traumatismes de tout ce chapitre de ma vie», ont-ils dit. «Et c’est le moment où vous vous développez – votre cerveau se développe, vous devenez une femme. Et au fur et à mesure que je me forme, je suis moquée, ouvertement sexualisée, abusée – non seulement chez moi, mais internationalement.

Stodden a attiré l’attention sur les expériences d’autres jeunes stars, y compris Britney Spears, qui étaient hypersexualisées alors qu’elles étaient encore trop jeunes pour se défendre.

Stodden a fait preuve de courage et de force en dénonçant le comportement grotesque de son agresseur, des médias et de célébrités comme Teigen, et a également indiqué clairement que les impacts du traumatisme ne sont pas faciles à guérir.

« Je ne me sens pas léger. Je n’ai pas l’impression que les choses vont tellement mieux », a déclaré Stodden. « J’espère que finalement je pourrai trouver un vrai bonheur et me débarrasser des traumatismes de mon passé, mais je me sens juste très pessimiste. »

Suite aux excuses de Teigen, Stoddard a partagé une réponse avec TMZ.

« J’accepte ses excuses et je lui pardonne. Mais, la vérité reste la même, je n’ai jamais entendu parler d’elle ou de son camp en privé. En fait, elle m’a bloqué sur Twitter », a déclaré Stoddard. « Je veux tous croire que ce sont des excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui se rendent compte que sa« réveil »est un record battu. »

