Qu’est-ce que c’est que le jeu Squid sur Netflix?

« Je me suis beaucoup inspiré des bandes dessinées et de l’animation japonaises au fil des ans », a déclaré Dong-hyuk. Variété. « Quand j’ai commencé, j’étais moi-même dans une situation financière difficile et j’ai passé beaucoup de temps dans les cafés à lire des bandes dessinées comme ‘Battle Royale’ et ‘Liar Game’. J’en suis venu à me demander comment je me sentirais si je participais moi-même aux jeux. Mais j’ai trouvé les jeux trop complexes et, pour mon propre travail, je me suis plutôt concentré sur l’utilisation de jeux pour enfants. «