Qu’est-ce que c’est que de participer à un essai de vaccin COVID-19? Un bénévole dit tout

Une facette clé de la course folle mondiale de Pfizer, Moderna et d’autres groupes pharmaceutiques pour développer un coronavirus viable vaccin est le recrutement de dizaines de milliers de volontaires désireux de participer à des essais cliniques.

AFP La correspondante à Miami, Leila Macor, a participé à un tel essai organisé par la société américaine de biotechnologie Moderna, qui a annoncé lundi que son vaccin expérimental était efficace à près de 95%.

Pourquoi Macor, qui souffre d’asthme, a-t-il décidé de faire partie des 30 000 sujets de test de Moderna? Ici, elle raconte son expérience, qui a commencé quelques semaines seulement après la mort de son propre père du COVID-19 au Chili.

Décision difficile

Trois semaines avant que Pfizer et Moderna lancent leur coronavirus essais cliniques de vaccins à la fin de juillet, mon père est décédé – seul, comme beaucoup l’ont fait dans cette crise.

Alors que notre famille vivait le traumatisme et me disait au revoir du mieux que nous pouvions, je faisais face à une autre réalité austère et dangereuse – Miami devenait un point chaud majeur du virus aux États-Unis, et mon travail consistait à couvrir l’histoire.

Mais ma vie a été irrévocablement changée. J’ai perdu mon père et j’ai de l’asthme, ce qui pourrait entraîner de graves complications si j’étais infecté.

L’idée de prendre des mesures pour aider à maîtriser cette urgence médicale mortelle m’a offert une paix intérieure.

Permettez-moi d’être clair, c’était une décision totalement personnelle qui n’avait rien à voir avec le travail.

J’en ai discuté avec mes amis et ma famille, qui m’ont aidé à décider que les effets secondaires possibles de l’essai ne seraient pas pires que le COVID-19 .

J’ai donc franchi le pas.

Deux jours après avoir écrit un article sur le début des essais de phase 3 en Floride, j’ai à nouveau frappé à la porte d’un laboratoire – cette fois en tant que sujet potentiel.

Research Centers of America, situé dans la banlieue de Miami à Hollywood, travaillait sur des essais pour Pfizer et Moderna, en alternance tous les deux jours.

Des dizaines d’autres laboratoires recrutaient des volontaires à travers les États-Unis. N’importe qui était éligible, tant qu’ils occupaient des emplois à haut risque: médecins, chauffeurs de taxi, employés d’épicerie … et journalistes.

J’ai pris rendez-vous pour un mardi à la mi-août. C’était un jour Moderna.

Vaccin ou placebo?

Le personnel du laboratoire m’a mis une étiquette de nom et m’a amené dans un bureau, où ils m’ont expliqué ce qui allait se passer. Ils m’ont également remis un document de 22 pages avec tous les détails.

L’essai comprend deux doses. Les bénévoles sont payés 2 400 € au cours de l’étude de deux ans. Ils ont mis en garde contre les effets secondaires possibles – de la douleur au site d’injection à la fièvre et aux frissons.

Les 30 000 sujets sont répartis en deux groupes: ceux qui reçoivent le vaccin et ceux qui reçoivent un placebo.

«Même nous ne savons pas lequel est lequel», m’a dit l’infirmière, quand j’ai posé des questions sur mon groupe. Seul Moderna le sait – mais pas tant que les données ne sont pas compilées et analysées.

J’ai demandé à faire un test d’anticorps, mais l’infirmière a dit que les résultats n’étaient pas infaillibles.

“Ne pas savoir va me tuer,” dis-je.

En prenant ma tension artérielle, l’infirmière m’a regardé et m’a dit d’un ton assez sérieux: “Les placebos sont aussi importants que le vaccin. L’essai a besoin d’un groupe témoin. Vous aidez l’humanité de toute façon.”

Je me sentais coupable d’être obsédé par mon statut, plutôt que de me concentrer sur l’objectif global – aider tout le monde à surmonter cette pandémie. Alors j’ai arrêté de poser des questions.

Un conte de deux doses

L’infirmière a pris six à huit flacons de mon sang – j’ai perdu le compte. Ils m’ont fait passer un test de grossesse et ont souligné l’importance de l’utilisation de la contraception pendant l’essai, disant que les effets secondaires potentiels pour un fœtus étaient inconnus.

Puis deux personnes sont entrées avec le vaccin dans une glacière. Ou peut-être était-ce le placebo.

Ils ont ri quand j’ai demandé à documenter le moment dans une image. Pour eux, c’était juste un autre mardi.

L’injection n’a pas fait mal. Ils m’ont emmené dans une salle d’attente, où je suis resté une demi-heure d’observation par précaution. Trois ou quatre autres volontaires ont fait défiler leurs téléphones en attendant.

L’une des infirmières portait une cape de Superman.

«Pourquoi la cape? J’ai demandé.

«Parce que nous sommes tous des héros ici, ma fille», dit-elle.

J’ai un tas de butin – des autocollants, un t-shirt, un masque – avec “Covid warriors” ou “Covid superheroes” écrits dessus.

Le laboratoire m’a demandé de télécharger une application pour suivre ma température et tout symptôme éventuel.

Quand je suis rentré à la maison, j’avais un peu mal au bras. Je me suis demandé – ai-je réellement reçu le vaccin? Trois jours de recherches sur Internet sur «site d’injection du vaccin», «douleur musculaire» et d’autres termes ne m’ont mené nulle part.

La deuxième dose est arrivée à la mi-septembre. Ça faisait beaucoup plus mal, et pendant un certain temps. Un nœud rouge dur a émergé au site d’injection.

Mais je ne sais toujours pas si c’était le placebo ou le vaccin. Je dois attendre que Moderna me le dise – un jour.

J’ai finalement réalisé que participer au procès était un moyen de traiter mon chagrin – de perdre mon père et de voir le monde bouleversé.

C’était un petit geste, mais c’était la seule façon dont je savais comment me faire croire que nous ripostions.

