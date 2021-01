Qu’est-ce que Baby One More Mark? À l’intérieur de l’étiquette de marque bizarre de Britney Spears qui contrôle l’ensemble de ses médias sociaux

Vous vous souvenez quand nous pensions tous que Britney Spears envoyait des messages secrets via ses comptes de réseaux sociaux?

Eh bien, malheureusement, les prétendus indices que nous avons trouvés n’étaient pas significatifs.

Lawyers For Britney Spears, un compte Instagram et un compte Twitter créé par un groupe d’avocats souhaitant aider #freebritney, a révélé que tous ses comptes de médias sociaux appartiennent à Baby One More Mark, LLC, une marque déposée gérée par son père Jamie Spears.

Qu’est-ce que Baby One More Mark, la marque de fabrique de Britney Spears – et pourquoi est-ce si controversé?

Le père de Britney aurait détenu Britney contre sa volonté dans une tutelle depuis 2008. La tutelle donne le plein contrôle sur sa vie, son corps et ses finances / succession au conservateur, qui a toujours été son père – mais a été remplacé par Jodi Montgomery.

Cela fait presque 12 ans que Britney contrôle légalement ses propres finances parce que son père et son avocat Andrew Wallet contrôlent ses finances: une valeur nette estimée à environ 59 millions de dollars.

La marque «Britney Spears» – Bébé un plus Mark, LLC – est géré par Team CShip qui aurait embauché une équipe de médias sociaux pour gérer les comptes de Britney.

Les avocats de Britney sur Instagram ont rapporté que la marque et l’entreprise de Britney continueraient d’être toxiques jusqu’à ce que sa tutelle soit supprimée.

La raison présumée pour laquelle Spears a été placée sous tutelle est due aux plusieurs dépressions mentales publiques qu’elle a eues entre 2007-2008. Ceux-ci incluent sa santé mentale qui se détériore après avoir lutté contre un divorce terrible, échappé à une cure de désintoxication après 24 heures pour se raser la tête dans un salon, attaqué la voiture d’un paparazzi avec un parapluie et perdu la garde de ses deux fils par la suite.

Cette année-là a été une spirale descendante pour Britney car peu de temps après l’incident de rasage, elle a été réservée pour se produire aux MTV VMA sept mois seulement après sa dépression mentale et la performance a été une énorme diaster.

En janvier 2008, elle s’était complètement perdue en prenant des amphétamines sur ordonnance et s’enfermant dans une salle de bain avec son plus jeune fils, Jayden Federline, puis mise en attente psychiatrique.

Un an après tout le drame, le mouvement #FreeBritney a commencé et les fans inconditionnels ont commencé à se demander pourquoi sa tutelle était nécessaire et à enquêter sur les informations derrière Team Cship – l’équipe qui contrôle prétendument ses médias sociaux – et ses finances.

Le cerveau présumé derrière sa tutelle était Lou Taylor, le directeur commercial de Britney qui a travaillé avec elle pendant plus d’une décennie, gérant tout son argent avec son père, qui a récemment démissionné la semaine dernière après avoir nié pendant si longtemps qu’elle n’avait rien à voir avec le tutelle.

Taylor a été qualifiée par Britney de «folle» et de «harceleur» et Taylor a été signalée comme étant extrêmement religieuse et anti-LGBTQ. Cela explique pourquoi elle essayait de poursuivre des fans gays comme Jordan Miller, leader de la communauté d’Exhale, l’une des pages du forum de BreatheHeavy.com, pour avoir pris la parole. à propos de son implication dans la tutelle.

L’article continue ci-dessous

Taylor est actuellement le PDG de Tri-Star Sports and Entertainment Group, qui est une société de gestion d’entreprise et de services fiscaux qui travaille et gère des célébrités, notamment Mary J. Blige, Gwen Stefani, J Lo, Travis Scott, Kardashians, etc.

La conservatrice temporaire de Britney, Jodi Montgomery, est la directrice de la société fiduciaire Pais Montgomery et elle a été considérée comme le choix préféré de Britney en tant que restauratrice.

Britney est actuellement représentée par l’avocat Samuel Ingham, qui a été nommé par le tribunal pour la représenter dans le cas de la tutelle et a récemment déposé une demande de nomination d’une société appelée Bessemer Trust, une société de gestion de patrimoine privée, et a demandé au tribunal de nommer un l’équipe de litige de Loeb & Loeb pour aider à l’affaire.

Ingham a déclaré au tribunal le mois dernier que Britney refusait de travailler alors que son père était toujours son conservateur.

Si Ingham réussit à retirer James de la tutelle, selon un forum d’exhale, cela signifie qu’ils pourraient éventuellement faire retirer James en tant qu’officier des Baby One More Mark LLC et de toutes les autres LLC qu’il contrôle. Ils pourraient le faire si Ingham, Loeb et Loeb pouvaient d’une manière ou d’une autre montrer que les LLC sont en quelque sorte impliquées dans les finances de Britney sous la tutelle.

Actuellement, James reste à la tête du domaine de Britney jusqu’en février 2021, mais il est difficile de dire si, quand et comment cela changera en 2021.

Un utilisateur d’Exhale a déclaré que ce serait un conflit d’intérêts de continuer à permettre à Jamie d’être financièrement responsable de la marque. Les fans ont du mal à croire que les tribunaux permettraient à James de continuer à gérer les finances de Britney s’il était retiré de la tutelle.

Par conséquent, les résultats de l’affaire judiciaire pourraient avoir un effet domino si James est officiellement démis de ses fonctions de conservateur et officiellement retiré du contrôle de toutes ses finances. Selon des documents judiciaires récents, ils sont maintenant à un point où la tutelle «doit être considérablement modifiée afin de refléter les changements majeurs dans son mode de vie actuel et ses souhaits déclarés».

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.