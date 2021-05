Qu’est-ce que «Autre» dans le stockage de mon iPhone, pourquoi occupe-t-il autant d’espace et comment l’effacer?

31 mai 2021 16:25:09 IST

Si vous êtes un utilisateur iPhone, vérifiez votre stockage maintenant en sélectionnant Paramètres, puis Général, puis Stockage iPhone.

Vous verrez probablement beaucoup de catégories reconnaissables consommer votre stockage – applications, photos, etc. Mais il y a une catégorie, souvent assez vaste, qui peut soulever des inquiétudes: «Autre».

Il est ombré de gris clair et représente souvent une proportion importante de l’espace de stockage global disponible.

Qu’est-ce que «autre»?

Pour plus de détails, faites défiler vers le bas et appuyez sur la catégorie «Autre» (à droite à la fin). Cela ne dit pas grand-chose – juste qu’il inclut des caches, des journaux et d’autres ressources utilisées par le système. Pas très éclairant.

Les journaux sont des enregistrements des actions entreprises sur ou par nos téléphones. Un téléphone peut, par exemple, enregistrer qu’il s’est connecté à un réseau WiFi, a établi une connexion Bluetooth avec un appareil, sauvegardé certaines données ou ouvert une page Web. Dans la plupart des cas, les fichiers journaux sont de simples enregistrements qui n’occupent pas beaucoup d’espace – souvent seulement quelques mégaoctets.

Les caches, cependant, peuvent être un problème beaucoup plus important pour obstruer votre stockage «Autre».

Lorsque nous diffusons des contenus multimédias tels que des films et de la musique sur un iPhone, le téléphone télécharge autant de contenu que possible. L’une des principales raisons à cela est de minimiser le rouet redouté que vous voyez lorsque le contenu est mis en mémoire tampon.

Tout ce contenu (appelé «cache») doit être stocké quelque part et il remplit rapidement votre appareil.

Ce contenu mis en cache s’étend à un large éventail d’applications, y compris votre navigateur Web (comme Safari, Chrome ou alors Firefox) et des applications comme Facebook, Instagram, Twitter et TIC Tac.

Pourquoi prend-il autant de place?

Bien que les données mises en cache ne semblent pas nécessiter beaucoup d’espace, il est surprenant de voir à quel point le contenu multimédia diffusé peut être volumineux – sans parler des applications de médias sociaux riches en images que nous aimons tant.

En parcourant la liste des applications et leurs allocations de stockage, vous verrez rapidement comment le stockage est consommé. Dans cette capture d’écran ci-dessus, par exemple, vous pouvez voir que Facebook consomme 2,17 Go.

Cependant, si nous regardons sur le Magasin d’applications, il indique que l’application Facebook ne nécessite que 255,4 Mo. Donc, d’une manière ou d’une autre, l’application occupe 1,9 Go supplémentaire. D’où vient ce 1,9 Go supplémentaire? Il s’agit probablement de caches d’images, de vidéos et d’autres contenus que votre téléphone a dû stocker dans sa propre mémoire de stockage afin que vous puissiez faire défiler Facebook sans rencontrer le redoutable rouet de «mise en mémoire tampon».

Comment effacer «Autre» ou m’en débarrasser?

La solution la plus efficace est aussi la plus radicale. Pour vraiment minimiser le stockage «Autre», vous devez sauvegarder votre téléphone, le réinitialiser et, enfin, restaurer votre téléphone à partir de la sauvegarde.

Ce processus supprimera la plupart du stockage «Autre» utilisé sur votre iPhone, mais prend un peu de temps et d’efforts.

Comment puis-je l’empêcher de devenir si grand à l’avenir?

Malheureusement, les fichiers mis en cache seront recréés avec l’utilisation la plus courante de l’iPhone. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour réduire la consommation de stockage.

Si vous ne souhaitez pas réinitialiser, essayez d’explorer les applications en utilisant l’espace de cache sur votre iPhone.

Les applications de médias sociaux sont un bon point de départ car elles mettent souvent en cache de nombreuses images et vidéos. Bien que la plupart ne fournissent pas d’option pour supprimer leurs données en cache, la suppression et la réinstallation de l’application supprimera tous les fichiers de cache.

Un autre coupable probable est votre navigateur Web (généralement Safari sur la plupart des iPhones).

Dans le menu Paramètres, faites défiler jusqu’à Safari et sélectionnez «Effacer l’historique et les données du site Web». Cela supprimera la plupart des données mises en cache associées à votre navigateur Web.

Si vous utilisez un autre navigateur, tel que Chrome ou Firefox, répétez les étapes avec ce navigateur dans les paramètres.

Génial. D’autres trucs et astuces de stockage iPhone?

Si vous voulez continuer, pensez à supprimer les anciens SMS et iMessages.

Les messages texte écrits standard occupent un espace de stockage minimal, mais les photos et vidéos partagées entre la famille et les amis peuvent consommer un stockage important au fil du temps.

Sous Paramètres, faites défiler jusqu’à Messages, puis jusqu’à l’option Historique des messages. La valeur par défaut est de conserver les messages «pour toujours». Changer cela pour une durée plus courte peut réduire considérablement les besoins en espace.

Une dernière option consiste à envisager de décharger les applications. Les iPhones modernes vous permettent de supprimer les applications rarement utilisées. Bien que cela ne réduise pas nécessairement votre utilisation du stockage en cache, cela peut libérer un espace précieux.

Il n’existe pas de solution simple pour gérer l’utilisation du stockage de l’iPhone. Minimiser les photos et les vidéos aidera, mais il y a beaucoup d’espace alloué aux applications et à leurs données en cache.

Mais avec une attention particulière, nous pouvons essayer de rester au courant de l’utilisation inattendue du stockage sans avoir à effacer nos appareils.

Paul Haskell-Dowland, doyen associé (informatique et sécurité), Université Edith Cowan et Patryk Szewczyk, maître de conférences, Université Edith Cowan

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂