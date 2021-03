Qu’est-ce que «97 pour cent» sur TikTok? La tendance virale expliquée

Que signifie 97% sur TikTok? Image: Chesnot / Getty Images, @theofficialnoddy via TikTok







Une récente enquête britannique sur le harcèlement sexuel a inspiré une nouvelle tendance TikTok.

Si vous avez récemment été sur TikTok, vous avez peut-être rencontré quelques vidéos faisant référence à « faire partie des 97% » ou des personnes partageant des vidéos avec le hashtag # 97percent. Voici ce que cela signifie.

En mars 2021, une enquête menée par UN Women UK a révélé que 97% des femmes au Royaume-Uni, âgées de 18 à 24 ans, avaient été victimes de harcèlement sexuel dans un lieu public. L’étude a également révélé que plus de 70% des femmes de tous âges ont également vécu des expériences similaires.

Le pourcentage inquiétant a maintenant fait son chemin vers TikTok où les utilisateurs du monde entier partagent leurs propres histoires et expériences de harcèlement sexuel. Le hashtag # 97percent et la « tendance 97% » sont tous deux devenus viraux sur la plate-forme, avec plus de 21 millions de vues.

Que signifie # 97percent sur TikTok?

En plus d’une réaction aux résultats de l’étude, la tendance à 97% est également une réaction au meurtre tragique de Sarah Everard, 33 ans.

Le 3 mars, Sarah Everard a disparu alors qu’elle rentrait à pied chez un ami à Clapham, Londres. Son corps a été retrouvé une semaine plus tard dans une zone boisée du Kent. Un policier du Met a été arrêté et accusé d’enlèvement et de meurtre.

Après la mort de Sarah, des femmes du Royaume-Uni et du monde entier se sont courageusement ouvertes et ont partagé leurs expériences de harcèlement sexuel, d’agression sexuelle et de sentiment d’insécurité en public, en particulier autour des hommes.

À partir de Twitter et Instagram, la réaction des médias sociaux s’est ensuite propagée à TikTok. Certains ont partagé des images de ce qu’ils portaient lorsqu’ils ont été harcelés ou agressés et de la manière dont ils ont été interpellés. (Certaines des vidéos utilisant le hashtag peuvent être angoissantes ou gênantes pour certains spectateurs.)

Certains ont également critiqué le hashtag « Not All Men » qui a émergé sur Twitter.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous souhaitez parler à quelqu’un, vous pouvez visiter RapeCrisis.org ou appeler leur service d’assistance téléphonique national au 0808 802 9999. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez visiter RAINN.org ou appeler la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-4673.

