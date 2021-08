Quentin Tarantino veut refaire une saga populaire avec Adam Driver

Quentin Tarantino a l’une des carrières de réalisateur les plus prestigieuses de l’histoire du cinéma. De Pulp Fiction à Chiens de rue, en passant pour Bâtards sans Glorie Oui Kill Bill. La vérité est que le cinéaste s’est fait une place dans le cinéma de pâte et a créé son propre style original et original qui a attiré des fans du monde entier au fil des ans. Pourtant, à 58 ans, il a répété à plusieurs reprises qu’il était prêt à quitter son emploi et à prendre sa retraite.

Est-il possible que Tarantino quitte Hollywood ? Certains ne croient pas, d’autres le croient. Le cinéaste semble convaincu, oui, il veut d’abord clore sa carrière en beauté. Directeur de Les huit les plus détestés il veut que Adam Pilote, l’un des acteurs du moment qui a brillé dans Histoire d’un mariage avec Scarlett Johansson, soyez le protagoniste d’un remake épique que vous envisagez de faire. Nous vous disons de quoi il s’agit.

Photo : Getty Images



Quentin Tarantino + Adam Driver : remake de First Blood







C’est la formule parfaite que Quentin Tarantino a en tête pour sa retraite. Oui, le cinéaste veut donner un dernier coup à la fin de sa filmographie en faisant un remake de Premier sang, le film dans lequel Sylvester Stallone joué l’emblématique Jean Rambo. En tout cas, comme l’a expliqué le réalisateur, son idée n’est pas de reprendre le film qui a été tourné dans les années 80 mais de faire un scénario adapté du roman Premier sang de David Morrel sur laquelle la bande de Ted Kotcheff.

Et, bien sûr, en tant que protagoniste, je voudrais Adam Pilote déjà Kurt russell comme le shérif Will Teasle. « Je veux faire un bon film qui sache que c’est un bon film. Donc je prendrais le roman de David Morrell pour First Blood et je ferais le roman, mais pas le film qui a été fait. Kurt Russell jouerait le shérif et Driver jouerait Rambo. « , exprimé en dialogue avec Film Web.

Photo : Getty Images



Lui seul sait si cela peut arriver. Mais si c’était le cas, ce serait une première souhaitée à la fois par ses fans et ceux de Rambo. Ce film est sorti en 1982 et est devenu le point de départ d’une saga de cinq films, dont celui-ci, bien sûr. Pour l’instant, tout n’est qu’un soupçon de Tarantino lui-même, dont le dernier film a été Il était une fois à Hollywood, Protagonisée par Brad Pitt, Leonardo Di Caprio et Margot Robbie.