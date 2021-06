Quentin Tarantino s’exprime à nouveau sur sa retraite

Pendant des années, le réalisateur controversé Quentin Tarantino a anticipé la possibilité de se retirer du cinéma après avoir tourné son 10e film, arguant récemment que les derniers films des réalisateurs sont souvent « horribles ».

Il semble que Tarantino soit sérieux à ce sujet, puisqu’il a une fois de plus fait allusion à ses intentions concernant sa retraite en tant que cinéaste en notant qu’il a envisagé la possibilité que son dernier film soit un redémarrage de « Reservoir Dogs », un film avec lequel il a fait ses débuts en 1992.

Lors de sa dernière apparition dans l’émission « Real Time » avec l’animateur et comédien américain Bill Maher, on a demandé à Tarantino s’il avait envisagé l’idée de terminer son cycle de réalisateur en recréant ses débuts en mettant en œuvre la sagesse et l’expérience qu’il a acquises. au fil du temps, tout au long de sa carrière.

« C’est une chose de » capturer l’instant « », a répondu Tarantino, tout en admettant qu’une telle idée lui avait traversé l’esprit à un moment donné, et malgré une réflexion sérieuse, il a noté « ce n’est pas le cas, Internet. Mais j’y ai réfléchi ». Sur les raisons de sa retraite imminente, il a commenté : « Je connais l’histoire du cinéma et je sais que les cinéastes ne s’améliorent pas.

Quentin Tarantino cite Don Siegel en exemple, notant que s’il s’était retiré du cinéma en 1979 avec « Escape from Alcatraz », cela aurait été une façon spectaculaire de « jeter le micro ». « Mais il a fait l’éloge de quelques autres films, il ne le pense pas », conclut-il.

Quentin Tarantino publiera la novélisation de « Il était une fois à Hollywood » la semaine prochaine, qui adapte l’histoire de Rick Dalton et Cliff Booth, s’étendant au point de présenter tout le matériel supprimé et les intrigues secondaires supprimées dans la coupe finale du film . multi nominé pour un Oscar.