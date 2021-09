Quentin Tarantino rend hommage à Michael Madsen dans un aperçu exclusif de Badass américain

Nous avons un aperçu exclusif de American Badass : une rétrospective de Michael Madsen, un tout nouveau documentaire célébrant l’acteur emblématique. Américain dur à cuire se penche sur la vie fascinante et la carrière impressionnante de l’acteur, producteur, écrivain et poète. La carrière emblématique de plus de 40 ans de Madsen et plus de 170 films incluent Kill Bill tomes 1 et 2, Thelma & Louise, Meurs un autre jour, Ville du péché, Sauvez Willy et peut-être plus particulièrement Chiens de réservoir.

Dans un nouveau clip du doc, le regretté acteur Robert Forster fait l’éloge de Madsen. Forster compare Madsen à un autre acteur légendaire, Malcolm McDowell, les décrivant comme appartenant à la même catégorie. Quentin Tarantino et William Baldwin sont également présentés dans la vidéo pour parler de Madsen. Vous pouvez le vérifier dans la vidéo ci-dessous.

Pendant ce temps, de nombreuses autres stars notables sont présentées dans Américain dur à cuire pour parler de Madsen et de leurs souvenirs de travail avec Michael Madsen. Il s’agit notamment de John Travolta, Ron Perlman, Virginia Madsen, Charlie Sheen, Paul Sorvino, Harry Dean Stanton, Daryl Hannah et Chuck Zito. Bien sûr, Madsen figure également dans la doc.

Coproduit par Playmaker Pictures et Jolia Corp, réalisé par Dominique Milano, PDG de Playmaker Pictures LLC, il a duré plus de trois ans. Milano déclare : « C’était une tâche très difficile d’assembler un documentaire aussi complexe et nous avons été tellement bénis et honorés que Michael amène des artistes incroyables et talentueux à y participer. Nous voulions donc nous assurer de bien faire les choses. le travail acharné a été récompensé lorsque Quentin Tarantino a visionné le montage final et a donné son approbation, déclarant que « le réalisateur et son équipe ont fait un excellent travail ».

La production a été interrompue pendant environ cinq mois au début vers 2017. Michael a eu un problème avec certaines des personnes impliquées dans le projet et cela est devenu assez chaud. Milano et son partenaire Samuel ont dû reconstituer leur équipage et repartir à zéro pour maintenir le projet en vie. Ils ont appris très tôt que Michael était respectueux. Milano a estimé qu’il était très important de représenter les segments de l’alcool et de la folie criminelle, il n’avait aucun intérêt à faire un morceau de bouffée. Milano a déclaré: « C’est soit nous montrons la vraie chose, soit nous ne la faisons pas. » Michael a accepté, a accepté de parler franchement de son passé difficile et le documentaire a été maintenu en vie.

Madsen a également déclaré: « C’était le bon moment et la bonne chose à faire. Être acteur est une chose et c’est glorifiant, mais les gens doivent savoir que je suis aussi humain et que j’ai mes problèmes comme tout le monde. Certains de d’eux dont je ne suis pas fier. »

Sur Madsen, Milano ajoute: « Quand vous êtes un enfant de 12 ans et que votre propre père vous bat la merde avec une ceinture, il y a de fortes chances que vous grandissiez en faisant des choses stupides. mûrir très vite avec un noyau solide et une présence qui vous donnera un avantage indéniable à l’écran. »

La photographie principale a été achevée au début de 2019. Milano dit que « le facteur le plus important était d’avoir un montage final avec une saveur tarantinesque pour honorer leur amitié, mais le montage s’est avéré très difficile. Le légendaire producteur hollywoodien Mario Kassar a également apporté sa touche magique. au projet, en passant un temps précieux avec le réalisateur, en révisant et en donnant des notes importantes. »

Milano ajoute: « J’ai fini par couper ce document à partir de zéro huit fois, je devais m’assurer que le produit final couvrirait non seulement correctement l’histoire de la vie de Michael, mais honorerait également toutes les célébrités impliquées et, surtout, qu’il soit réel. »

American Badass : une rétrospective de Michael Madsen serait prêt à frapper le marché grand public. Pour l’instant, vous pouvez en savoir plus sur le film en visitant le site officiel à MichaelMadsenDoc.com.