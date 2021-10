Quentin Tarantino pointe la possibilité de faire Kill Bill vol. 3

Durante los últimos 30 años, el director Quentin Tarantino ha logrado que el término “autor cinematográfico” sea uno al que cualquiera con la suficiente pasión por el séptimo arte, convirtiéndose en una suerte de “Santo Patrono” para millones de cinéfilos y aspirantes a cineastas Dans le monde entier.

Tarantino a fait du dicton « voler en tant qu’artiste » un véritable défi personnel, en raison de l’infinité de références visuelles et narratives des bandes, des réalisateurs, de la musique et des séries télévisées qui ont marqué sa vie, étant « Once A Time In Hollywood », un récit crépusculaire du monde du cinéma dans les années 1960, son film le plus personnel à ce jour.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Anya Taylor-Joy interprète une reprise fascinante de « Downtown »

Tarantino a été très clair sur ses intentions de se retirer du cinéma lors de la réalisation de son dixième film après la première de son dernier film, car il ne veut pas user son talent et sa capacité derrière la caméra, assurant qu’il veut s’imposer comme un écrivain, un plan qui a commencé à être lancé avec la novélisation officielle de sa dernière bande, qui a été écrite par lui-même.

Lors d’une récente conversation avec Variety, le journaliste des médias a interrogé le cinéaste lors de sa récente participation au Festival du film de Rome au sujet de la rumeur croissante de faire un troisième volet de « Kill Bill ». Dans une impolitesse complètement « tarantinesque », le réalisateur a choisi en plaisantant de répondre « pourquoi pas ? », avant d’annoncer qu’il envisage de préparer un prequel western.

« Kill Bill » est un conte épique d’action et de vengeance d’un peu plus de quatre heures qui a été publié en deux parties entre 2003 et 2004, mettant en vedette Uma Thurman dans le rôle de « The Bride » (son nom étant révélé plus tard réel, Beatrix Kiddo ). Son premier opus a surpris le public avec ses séquences de combat rapides et sa façon de présenter la violence d’une manière si stylisée, similaire à l’anime japonais.

Le deuxième volet présenterait un rythme avec une plus grande pause dans laquelle nous connaissons les origines du personnage de Thurman et comment il a gagné la haine de son ennemi juré et ex-amant Bill, joué par le vétéran David Carradine, étant l’un de ses plus rôles importants à la fin de sa carrière d’acteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Darren Aronofsky reçoit toujours des messages haineux pour « Mère! »

Dans le passé, Tarantino n’a pas caché son ouverture à participer à un troisième volet de « Kill Bill », bien qu’à certaines occasions, il ait exploré la possibilité de travailler en tant que producteur. Bien que l’histoire de vengeance de Beatrix Kiddo soit terminée, sa quête pour retrouver Bill a laissé quelques points en suspens.

Au début de son premier opus, le personnage de Thurman fait face à Vernita Green, son ancienne partenaire du groupement tactique DIVAS, laissant en vie sa fille Nikki, à qui Kiddo elle-même fait remarquer que si en grandissant elle avait envie de se venger, elle l’attendrait. se battre, une promesse que les fans attendaient depuis des années.