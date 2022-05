Quentin Tarantino plonge dans l’histoire du cinéma avec de nouvelles spéculations sur le cinéma

Dans le passé, le célèbre réalisateur d’auteur Quentin Tarantino a annoncé qu’il prévoyait de terminer sa carrière avec dix films, puis d’en finir. En attendant l’annonce de son dernier film, les fans et les cinéphiles peuvent avoir quelque chose d’autre de Tarantino à attendre en attendant. Selon IndieWire, il s’agira d’un nouveau livre sur l’histoire du cinéma intitulé Cinéma Spéculation.

« En plus d’être l’un des cinéastes contemporains les plus célèbres, Quentin Tarantino est peut-être le cinéphile le plus joyeusement contagieux du monde. Pendant des années, il a vanté dans des interviews son éventuel virage vers l’écriture de livres sur les films. Maintenant avec Cinéma Spéculationle moment est venu et les résultats sont tout ce que ses fans passionnés – et tous les cinéphiles – auraient pu espérer », lit-on dans le synopsis officiel de HarperCollins.

« Organisé autour de films américains clés des années 1970, qu’il a tous vus pour la première fois alors qu’il était jeune cinéphile à l’époque, ce livre est aussi intellectuellement rigoureux et perspicace qu’il est exubérant et divertissant. À la fois critique de film, théorie du cinéma, exploit de reportage et merveilleuse histoire personnelle, tout est écrit d’une voix singulière immédiatement reconnaissable en tant que QT et avec la rare perspective sur le cinéma possible uniquement de l’un des plus grands praticiens de la forme d’art. ”

Une nouvelle reconversion professionnelle ?







Selon IndieWire, l’intérêt de Tarantino pour l’écriture de livres n’est pas nouveau. Il considère l’écriture de livres comme un moyen de rester créatif lorsqu’il ne travaille plus derrière la caméra. Auparavant, le scénariste / réalisateur avait écrit qu’il avait prévu un roman séparé sur un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui, après son retour à la maison, ne répondant plus à Hollywood après ce qu’il a traversé, trouve refuge dans le cinéma international.

« J’ai ce personnage qui a participé à la Seconde Guerre mondiale et il a vu beaucoup d’effusions de sang là-bas », a déclaré Tarantino à propos de son autre roman à venir. « Et maintenant il est de retour à la maison, et c’est comme dans les années 50, et il ne répond plus aux films. Il les trouve juvéniles après tout ce qu’il a traversé. Pour lui, les films hollywoodiens sont des films. Et puis, tout d’un coup, il commence à entendre parler de ces films étrangers de Kurosawa et Fellini.

Cependant, il s’avère que le livre était, en fait, le Il était une fois à Hollywood roman. Que Tarantino avait adapté de son film du même nom, la neuvième et avant-dernière entrée de sa filmographie. Ledit personnage vétéran de retour était Cliff Booth, dont l’acteur Brad Pitt a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour avoir joué.

HarperCollins a annoncé que Cinéma Spéculation sera prêt pour une date de sortie le 25 octobre 2022. Ce serait également le premier livre de non-fiction que Tarantino a écrit. Dans ce qui pourrait être une seconde carrière de romancier une fois son travail dans l’industrie cinématographique terminé. Il sera également intéressant de voir à quel point le livre se vend bien, car bien que Tarantino ait de nombreux admirateurs, il a également de nombreux critiques.

Tarantino a été appelé à plusieurs reprises pour avoir utilisé des insultes racistes dans ses films. Il y a aussi le discours entourant sa représentation de l’icône des arts martiaux Bruce Lee dans le Il était une fois à Hollywood. Il y a aussi son comportement sur le tournage de Kill Bill, où Uma Thurman a été blessée en faisant une cascade qu’il a fait pression sur elle. Cependant, il s’est depuis excusé pour le dernier et a été pardonné par Thurman.









