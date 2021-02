Quentin Tarantino partage ses pensées sur la fin de ce fameux talk-show Joker

Quentin Tarantino a révélé ses réflexions sur la tristement célèbre scène de talk-show de la fin de Todd Phillips ‘ Joker. Le film a été un succès surprise pour Warner Bros. lors de son ouverture dans les salles de cinéma, même s’il n’avait pas l’air de cette façon au départ. Les militants appelaient les théâtres à ne pas jouer Joker de peur que le film déclenche de la violence dans la vie réelle. La police surveillait de près les théâtres et traitait chaque appel avec sérieux. Même l’armée a été alertée de la première du film.

Heureusement, aucune violence grave n’a eu lieu pendant la Joker projections. Au lieu de cela, le film est devenu un succès au box-office, avec des nominations aux Oscars, y compris une victoire du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Tandis que Quentin Tarantino n’est pas un vrai fan du film, l’appelant « un peu une note », il a apprécié la scène du talk-show où Arthur Fleck de Phoenix tue Murray Franklin de Robert De Niro. Il explique.

Quentin Tarantino ne faisait que commencer alors qu’il allait plus loin dans le Joker scène. « Pourtant, pendant que le public regarde le Joker, ils veulent qu’il tue Robert De Niro », affirme le réalisateur. Tarantino pense que le public n’aurait pas bien réagi si Arthur Fleck n’avait pas assassiné Murray Franklin à la télévision en direct. Tarantino avait ceci à dire.

« Et si le Joker ne le tuait pas? Tu serais énervé. C’est de la subversion à un niveau énorme! Ils ont amené le public à penser comme un fou et à vouloir [Arthur to kill Murray]. Et ils mentiront à ce sujet! Ils diront, ‘non, je n’ai pas [want it to happen]!, et ce sont des putains de menteurs. Ils l’ont fait. «