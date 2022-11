Quentin Tarantino parle de l’adaptation Marvel qu’il aimerait réaliser

le cinéaste légendaire Quentin Tarantino Il a récemment révélé l’adaptation de l’univers cinématographique Marvel qu’il aimerait réaliser, étant la série de bandes dessinées classiques »Sergent Fury et les commandos hurlants ».

Créé par Stan Lee Oui Jack Kirbyles bandes dessinées se sont déroulées de 1963 à 1981, à la suite des différentes missions de Nick Fury et d’une unité spéciale d’agents d’élite commandée par Fury pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que les personnages de bandes dessinées fassent déjà partie de la continuité du MCU, dans les films, ils sont associés à Captain America et n’ont aucun lien direct avec Fury. Il n’y a toujours pas de confirmation officielle d’une adaptation de »Fury and His Howling Commandos » actuellement en préparation.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Quentin Tarantino ne veut-il faire que dix films ?

Même si Marvel Studios a annoncé le projet, rien ne garantit que Tarantino serait le réalisateur immédiat. Le créateur de » Pulp Fiction » a précédemment déclaré qu’il ne prévoyait pas d’être impliqué dans les films Marvel, car ils ne correspondaient pas bien à sa sensibilité d’auteur.

« Vous devez être un journalier pour faire ces choses », a déclaré Tarantino. « Je ne suis pas un journalier. Je ne cherche pas de travail. » Cependant, Tarantino a failli prendre les rênes d’un blockbuster à gros budget, après avoir précédemment développé un scénario pour un film »Star Trek » avec Mark L. Smith à la fin des années 2010, bien qu’il ne se soit jamais concrétisé.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Chris Evans manque de jouer à Captain America

Bien qu’il ne veuille pas participer à « un film pop-corn », Tarantino est ouvert à donner son avis et à applaudir ceux réalisés par d’autres réalisateurs. Récemment, il a défendu la suite tant décriée d’Indiana Jones « Kingdom of the Crystal », arguant qu’elle était en fait supérieure à son prédécesseur direct, « The Last Crusade ».

Tarantino a également fait l’éloge de « Top Gun: Maverick », qui a vu Tom Cruise revenir dans le ciel en tant que capitaine Pete « Maverick » Mitchell pour la première fois depuis « Top Gun » de 1986. « J’adore » Top Gun: Maverick « . Non-conformiste », a déclaré Tarantino. « J’ai pensé que c’était fantastique. Je l’ai vu au cinéma, le genre de films que je pensais presque ne plus voir. C’était fantastique », a-t-elle déclaré.