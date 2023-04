Quentin Tarantino nomme son « moment de tension » préféré de tous ses films

Réalisateur Quentin Tarantino a été passé maître dans l’art de créer des tensions, mais pour le Pulp Fiction Helmer lui-même, il y a une scène qui semble se démarquer comme la plus tendue de toutes. Bien sûr, les scènes ne manquent pas. Depuis Chiens de réservoir pour Il était une fois à Hollywoodil est facile de penser à une variété d’exemples, et de nombreux fans auront leurs propres favoris pour les plus mémorables.





Pour Tarantino, ce serait dans son drame de la Seconde Guerre mondiale Basterds sans gloire. Sorti en 2009, le film suit un groupe de soldats juifs cherchant à se venger du Troisième Reich. Le film commence par une scène de nazis à la recherche d’une famille juive cachée dans une ferme, et c’est ce moment en particulier que Tarantino cite comme son préféré. Comme il l’a expliqué à El País dans une nouvelle interview lorsqu’on l’a interrogé sur son « moment de tension préféré » de ses films :

« Dans mes films ? Celui de la ferme au début d’Inglourious Basterds. Avec l’officier nazi Hans Landa parlant au propriétaire de la ferme, qui cache des juifs dans sa cave. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il réussissait à créer le « climat de tension » avec ce genre de scènes dans ses films, Tarantino a accordé beaucoup de crédit aux acteurs lorsqu’il a également déclaré :

« Je ne sais pas comment l’expliquer. J’ai un talent pour ça. C’est facile pour moi de créer ces situations où les personnages commencent à parler et les choses se mettent en place et il y a un point culminant. Vous lancez une balle aux acteurs et ils attrape ça. »





Quentin Tarantino modifie l’histoire avec Inglourious Basterds

Tarantino réécrit l’histoire avec Basterds sans gloire en révélant un destin alternatif pour Adolf Hitler. Le réalisateur a également été interrogé sur son approche de cette scène, et il dit qu’il était en fait coincé sur cette partie en essayant de comprendre comment gérer la situation d’Hitler. À un moment donné, il s’est rendu compte que ce qu’il faisait était un film de fiction, et cela lui a donné la liberté créative de tuer Hitler s’il le voulait, et cela a été décidé par la suite.

« J’étais en train d’écrire le scénario et je suis resté coincé. Je me disais : « D’accord, on dirait que les salauds et la résistance [fighters] vont atteindre leur objectif… et maintenant ? Je ne savais pas comment continuer et aucune idée ne me venait. Alors, j’ai pensé: « Et si je baisais Hitler et que je le tuais? » Je me suis demandé: « Puis-je le faire? » Et j’ai répondu : « Bien sûr, c’est mon film, je peux faire ce que je veux. » Ensuite, j’ai écrit l’idée sur un morceau de papier et, en la voyant le lendemain matin, j’ai décidé. »

Tarantino aura une autre chance de nous faire sentir à nouveau tous tendus avec son prochain dixième et dernier long métrage. Doublé Le critique de cinéma, le film est inspiré de l’histoire réelle de Pauline Kael et se déroulera dans les années 1970 à Los Angeles. On ne sait pas encore quand la production commencera ou quand le film sortira.