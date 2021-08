Quentin Tarantino n’a pas encore vu l’intégralité des « Natural Born Killers »

Au cours des 27 années qui ont suivi sa sortie, Quentin Tarantino n’a jamais caché son mépris pour « Natural Born Killers » d’Oliver Stone, basé sur un scénario dont Tarantino lui a vendu ses droits, avec un seul crédit pour l’histoire après une critique menée avec le scénariste David Veloz et le producteur associé Richard Rutowski.

Avec Woody Harrelson et Juliette Lewis, « Natural Born Killers » raconte l’histoire de Mickey et Mallory Knox, un couple de meurtriers qui fuient la justice américaine au bord de la frontière avec le Mexique, racontant leur histoire à travers une satire sur le sensationnalisme des médias de masse, en particulier de la télévision.

Lors d’une conversation avec Brian Koppelman, showrunner de la série « Millions », à travers le podcast The Moment, Quentin Tarantino a de nouveau partagé son mépris pour le travail de Stone, assurant qu’il n’a pas pu voir le film terminé du début à la fin.

« L’une des choses à propos de ce script particulier, c’est qu’il essayait de se rendre sur la page, alors quand vous le lisez, vous regardez le film », a expliqué Tarantino. « Je me disais, pourquoi n’a-t-il pas au moins fait la moitié de mon scénario ? C’était déjà fait pour lui ».

Koppelman, qui avait lu le scénario de Tarantino avant la sortie du film, note qu’il présentait une idée similaire à « Pulp Fiction » dans la scène de la cafétéria, où le crime « Honey Bunny » était décrit comme « un sacrement de l’amour », un thème qui n’est pas présent dans l’œuvre d’Oliver Stone.

Koppelman dit qu’il a quitté le cinéma « se sentant insulté par ce génie ». « J’adore ses films, Oliver Stone, alors il a fondamentalement mal compris pourquoi votre scénario, qu’il avait lu il y a deux ans, était si important », explique le cinéaste à Tarantino.

La querelle entre Quentin Tarantino et Oliver Stone s’est intensifiée lorsque le premier a tenté de publier son scénario original au format livre. Stone a abordé ce problème lors d’une conférence en 2019 avec IndieWire, assurant que l’achat du script était entièrement légal et que beaucoup d’argent avait été payé dans le processus.