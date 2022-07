Quentin Tarantino fait l’éloge de Peppa Pig : « Je le regarde beaucoup »

Quentin Tarantino: cinéaste légendaire, Peppa Pig fanatique. Dans le nouveau numéro d’Empire, Tarantino a expliqué comment lui et Roger Avary, collaborateur de The Video Archives Podcast, ont présenté le cinéma à leurs enfants. La Pulp Fiction et Il était une fois à Hollywood Le réalisateur, qui était marié à sa femme Daniella Pick en 2018, a accueilli son fils Leo en 2020. Le couple a également accueilli un autre bébé dans la famille il y a quelques jours à peine pendant le week-end de vacances du 4 juillet.

Comme le jeune Leo n’a que deux ans, il n’a pas encore beaucoup vu de cinéma. Comme Tarantino le révèle à Empire, cependant, il a présenté à Leo son tout premier film, bien qu’il ait dû être regardé par incréments. Ce film s’est avéré être la suite animée Moi, moche et méchant, partie 2et Tarantino semble être amusé par le fait que ce soit le premier film de son fils, même si, comme l’explique le cinéaste, ce n’était pas prévu de cette façon.

FILM VIDÉO DU JOUR

« [My son is] assez jeune, donc il n’a vraiment vu qu’un seul film. J’ai cru voir un dessin animé des Minions, et j’ai réalisé que c’était Moi, moche et méchant, partie 2. Et il avait l’air d’être intéressé par le générique d’ouverture, alors je me dis : ‘D’accord, je suppose qu’on regarde Moi, moche et méchant, partie 2. Il se lève et marche derrière le canapé, mais il regarde toujours la télé. Nous l’avons regardé pendant 20 minutes, jusqu’à ce qu’il soit temps pour lui d’aller au parc, puis le lendemain, nous l’avons regardé encore 15 minutes. Et ainsi, en une semaine, en petites bouchées, le premier film que Leo ait jamais regardé était Moi, moche et méchant, partie 2.”

UN Sbires le film est peut-être le premier film de Leo, mais le jeune garçon en a attrapé Peppa Pig à la télévision. Tarantino dit qu’il a regardé beaucoup de séries avec son fils, mais il s’avère qu’il l’apprécie tout autant que l’enfant de deux ans, sinon plus.

« [Despicable Me Part 2 is] une expérience plus consommatrice que, disons, Peppa Pig. j’aime bien en fait Peppa Pig; Je le regarde beaucoup. Je vais le dire – Peppa Pig est la plus grande importation britannique de cette décennie.

Peppa Pig est l’une des émissions pour enfants les plus populaires au monde

Créé par Nevill Astley et Mark Baker, Peppa Pig a été présenté pour la première fois à la télévision britannique en 2004. Maintenant dans sa septième saison, Peppa Pig est depuis devenu un phénomène mondial avec une popularité durable à travers le monde. UN Peppa Pig Un parc à thème a ouvert ses portes en février au Legoland Florida Resort tandis qu’un complexe dédié à Peppa Pig ouvrira ses portes en Chine en 2024. Une zone thématique basée sur la série, Peppa Pig World, a déjà ouvert ses portes en Angleterre en 2011.





Quant à Quentin Tarantino, le cinéaste prolifique a déclaré que son prochain long métrage serait le dernier de sa carrière. Il a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu’il veut exactement que sa dernière histoire soit en tant que réalisateur de longs métrages, et on ne sait toujours pas quel sera le prochain film de Tarantino. Son dernier long métrage, Il était une fois à Hollywoodsorti en 2019 avec un grand succès.