Quentin Tarantino explique son idée de film «  Godzilla  »

Cadeaux.com Coussin Personnalisable Famille Pingouin - Idée Cadeau

A la fois craquant et tendance, ce coussin petits pingouins est là pour vous réchauffez le coeur ! Un coussin câlin qui est toujours là quand on en a besoin. Vous avez envie d'avoir votre moment détente, de vous poser devant un bon film ? Chacun apprécie son petit moment de relaxation comme il l'entend - et ce coussin y sera d'une grande aide ! Personnalisez-le d'un ou plusieurs prénoms pour représenter tous les membres de votre famille, vos amis ou votre amoureux(se). Une idée cadeau sympa pour les occasions joyeuses comme Noël ou un anniversaire ou pour mieux attendre à deux comme la Saint-Valentin !