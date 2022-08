Quentin Tarantino évalue Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal au cours de la dernière croisade

L’icône du cinéma Quentin Tarantino a révélé qu’il préférait Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal sur sa précédente sortie Indiana Jones et la dernière croisade. Cue beaucoup de regards confus. Dans une interview avec ReelBlend, Tarantino a déclaré son opinion controversée sur le Indiana Jones franchise, révélant qu’il n’a pas beaucoup d’amour pour La dernière croisade du tout, le décrivant même comme « ennuyeux ».

« J’aime ‘Crystal Skull’ plus que celui de Sean Connery. Je n’aime pas celui de Sean Connery. je n’aime pas [that] un du tout. … C’est tellement ennuyeux. C’est ennuyant! Et ce n’est pas un personnage intéressant. La plaisanterie est faite immédiatement. C’est comme ‘Arrête ! Ou ma mère tirera.' »

Cela ne manquera pas de choquer de nombreux cinéphiles, avec le très décrié Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal à partir de 2008 considéré comme le point le plus bas pour la franchise bien-aimée de l’archéologue intrépide titulaire. Mais il semble que l’œil magistral de Tarantino ait repéré quelque chose que nous avons tous manqué.

L’homme derrière des classiques tels que Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Django Unchained, Kill Bill : Volume 1 et Volume 2, et Il était une fois à Hollywood compare même 1989 Indiana Jones et la dernière croisadequi associe Harrison Ford à Sean Connery en tant que père et fils, avec la comédie de 1992 Arrêt! Ou ma mère tirera, qui trouve Sylvester Stallone en flic qui fait équipe avec sa mère. Ce qui est franchement assez pénible à entendre.

Alors que Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal n’a pas reçu de mauvaises critiques à sa sortie, c’est de loin la plus polarisante de la série. En grande partie grâce à l’introduction d’extraterrestres dans le mythe et à la scène tristement célèbre dans laquelle Indiana survit à une explosion nucléaire en se cachant dans un réfrigérateur. Un événement devenu depuis son propre mot à la mode; « atomiser le frigo.

Le talent de Tarantino pour le cinéma est inégalé, et il mérite tout le respect que les cinéphiles peuvent rassembler, mais il est difficile de concilier celui-ci.

Tarantino récemment nommé Mâchoires comme le plus grand film jamais réalisé

En parlant de cinéma lié à Spielberg, Tarantino a récemment déclaré son classique du film monstre de 1975, Mâchoires, le « plus grand film jamais réalisé ». Parlant plus loin avec ReelBlend, le réalisateur a expliqué pourquoi il pense que Mâchoires mérite un tel titre. C’est une position de Tarantino avec laquelle il est difficile d’être en désaccord.

« Je pense que Jaws est le plus grand film jamais réalisé », a commencé Tarantino. « Peut-être pas le plus grand film. Mais c’est le plus grand film jamais réalisé. Et puis il y a d’autres films qui peuvent avoir son air raréfié. , il n’y a pas de meilleur que Jaws. Il n’y a pas de « meilleur » que Jaws. C’est le meilleur film jamais réalisé. Et cela montre à quel point la plupart des films réalisés avant Jaws étaient au mauvais moment. »

Indiana Jones reviendra bientôt sur les écrans dans Indiana Jones 5 avec l’aimable autorisation du réalisateur James Mangold. Indiana Jones 5 est prévu pour une sortie le 30 juin 2023. Quant à Quentin Tarantino, le cinéaste entrera dans le monde littéraire avec le livre de non-fiction Spéculation du cinéma.