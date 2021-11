Quentin Tarantino en difficulté : il a été poursuivi pour ce qu’il a fait avec Pulp Fiction

Il y a quelques jours, Quentin Tarantino a annoncé qu’il avait des nouvelles pour ses fidèles fans et amateurs d’objets de collection. Il était prêt à vendre aux enchères des scènes inédites de Pulp Fiction avec quelques annotations de lui du script original, où il a donné des détails sur son deuxième film. L’idée était de les vendre aux enchères en tant que NFT (jeton non fongible), une œuvre d’art numérique unique qui s’inscrit dans l’univers des crypto-monnaies.

Pulp Fiction était le film qui a suivi Chiens de réservoir, qui le place au centre de la scène, et est un récit de plusieurs histoires entrelacées et racontées de manière désorganisée. Les protagonistes sont deux voyous qui doivent s’occuper de la fille d’un patron de la mafia, et un boxeur qui organise une bagarre pour de l’argent avec le patron mais le trompe et doit s’échapper pour lui sauver la vie. C’est un élément clé de la culture pop, qui a même été parodié par un épisode de Les Simpsons.

Maintenant, Quentin Tarantino fera face à un procès pour cette décision de vendre les scènes aux enchères. C’est un total de 7 séquences et, d’après ce qu’ils ont dit de Miramax, étude avec laquelle il a lancé ce titre, ils ne lui ont jamais donné l’autorisation de le faire. Ils lui ont envoyé une lettre lui demandant d’annuler son projet sous peine d’aller en justice.

« La conduite de Tarantino forcé Miramax poursuivre un contributeur estimé pour faire respecter, préserver et protéger ses droits de propriété intellectuelle et contractuelle sur l’un des films les plus précieux et emblématiques appartenant à Miramax« ils ont noté dans le procès. Ainsi, ils ont précisé qu’ils n’avaient rien à voir avec la situation et qu’ils ne voulaient pas que cela encourage d’autres cinéastes à suivre les traces de Quentin pour convertir certains des titres qu’ils ont produits en NFT.

Ce que Tarantino a dit à propos de son incursion dans le monde des NFT

Directeur de Pulp Fiction avait clairement indiqué qu’il était très « enthousiaste » pour avoir pu mettre à disposition des fans des scènes inédites du film. De plus, j’avais promis « Révéler des secrets » sur le film pour ceux qui pourraient acquérir les séquences inédites. « Les réseaux secrets et les NFT secrets créent un nouveau monde où ils connectent les fans et les artistes, et je suis ravi d’en faire partie. », il a compté Tarantino.

