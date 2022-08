Quentin Tarantino dit Top Gun: Maverick était un véritable « spectacle cinématographique »

Il a dit: « Je suis putain d’amour Top Gun : Maverick. J’ai pensé que c’était fantastique. Je l’ai vu au cinéma. … Cela et [Steven] de Spielberg West Side Story les deux offraient un vrai spectacle cinématographique, le genre que j’avais presque pensé que je n’allais plus voir. C’était fantastique. »

Tarantino a déclaré: « Mais il y avait aussi cet aspect charmant et charmant parce que j’aime les deux [Top Gun director] Le cinéma de Tony Scott tellement, et j’aime tellement Tony que c’est aussi proche que nous pourrons jamais voir un autre film de Tony Scott.

Il a continué: « [Joseph Kosinski] fait un excellent travail. Le respect et l’amour de Tony étaient dans chaque cadre. C’était presque dans chaque décision. C’était consciemment juste là, mais de cette manière vraiment cool qui était vraiment respectueuse.

« Et je pense que c’était dans chaque décision Tom [Cruise] réalisé sur le film. C’est le plus proche que nous ayons jamais vu d’un autre film de Tony Scott, et c’en était un putain de formidable.