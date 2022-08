Quentin Tarantino dit qu’un film classique de Steven Spielberg est « le plus grand film jamais réalisé »

Quentin Tarantino a récemment fait part de ses réflexions sur certains films, grâce au podcast ReelBlend. Le réalisateur est connu pour être un accro du cinéma, plus que de nombreuses personnalités de l’industrie. Son amour pour le cinéma est bien connu et son opinion a du poids quant à la grandeur de projets spécifiques. Le réalisateur a même un nouveau livre, Cinéma Spéculationqui plongera dans l’histoire de l’industrie cinématographique du point de vue du célèbre Quentin Tarantino.

En parlant à ReelBlend, le cinéaste a révélé ce qu’il considère comme le plus grand « film » de tous les temps. Mâchoires sorti en 1975, lançant la carrière du réalisateur bien-aimé Steven Spielberg. Le film suivant un requin féroce au large de Cape Cod est devenu l’un des films les plus emblématiques de tous les temps, recevant quatre nominations aux Oscars et en remportant trois. Tarantino est un grand fan du film, l’appelant « le plus grand film jamais réalisé ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je pense que Jaws est le plus grand film jamais réalisé. Peut-être pas le plus grand film. Mais c’est le plus grand film jamais réalisé. Et puis il y a d’autres films qui peuvent avoir son air raréfié. mieux que Jaws. Il n’y a pas de « meilleur » que Jaws. C’est le meilleur film jamais réalisé. Et cela montre à quel point la plupart des films réalisés avant Jaws étaient au mauvais moment. »

De toute évidence, Tarantino a énormément d’admiration pour le film de Steven Spielberg, que la plupart des réalisateurs considéreraient comme un honneur.

Tarantino clarifie ce qu’il voulait dire par le plus grand « film », pas « film »

La sortie de la société Weinstein

La plupart des gens utilisent indifféremment « film » et « film », mais un cinéphile comme Tarantino pense qu’il s’agit de deux choses distinctes. Il a affirmé qu’il ne voulait pas manquer de respect à la distinction, mais dit à ReelBlend que Mâchoires est ‘exactement le genre de film qu’il aime. C’est exactement le genre de films qu’il a été mis sur terre pour faire. Il développe la distinction ci-dessous :

« Ce que je voulais dire par là, à un degré ou à un autre, c’est que Spielberg et beaucoup de ses acolytes ont grandi en voyant ce genre de films au cinéma. Le voyage d’Henry Levin au centre de la Terre, il va courir pour aller voir ça . Le Voyage Fantastique de Richard Fleischer. Il va courir et aller le voir. Them de Gordon Douglas ! Il va courir et aller voir. Maintenant… la plupart d’entre eux n’étaient pas très bien dirigés. de leur mieux avec eux. C’est ainsi que nous étions habitués à voir des bandes dessinées – ce genre d’expérience cinématographique. Contrairement à un Spielberg, qui disait : « Non, c’est exactement le genre de film qu’il aime. C’est exactement le genre de films qu’il a été mis sur Terre pour faire. Et il va le faire, à un pouce de sa vie, aussi efficace que possible. Et, vous savez, Michael Anderson, ne met pas ce genre de travail dans Logan Courir. »

Tarantino classe définitivement les « films » comme de grands projets à succès, tandis que les « films » sont plus susceptibles d’accepter le prix du meilleur film aux Oscars. Il apprécie clairement ce que les deux ont à offrir mais les classe séparément. Le dixième film du réalisateur est encore inconnu ; cependant, vous pouvez suivre Tarantino grâce à son podcast personnel, Archives vidéoet précommandez son prochain livre, Cinéma Spéculation.