Quentin Tarantino dit qu’il trace la ligne à tuer des animaux pour les films

Canys Ligne Chien Lotion Contour des Yeux Spray 75ml Le laboratoire Canys, spécialiste vétérinaire, développe des produits adaptés pour chaque chien et chaque chat. En effet, les gammes qu'il propose sont destinés à la toilette, au comportement, à l'hygiène et au soin de votre animal de compagnie. Indications : La gamme Ligne Chien Dermato propose des produits destinés à prendre soin de votre chien ou de votre chiot en douceur pour son bien-ête au quotidien. Ligne Chien Lotion Contour des Yeux est une solution cutanée en spray indiquée pour l'hygiène du contour de l'oeil du chien et du chiot. Propriétés : Cette lotion contour des yeux permet d'éliminer les écoulements dus aux sécrétions lacrymales et aux salissures entourant l'oeil du chien ou du chiot. Ainsi, une utilisation régulière permet d'éliminer les tracse disgracieuses à la base de l'oeil. Sa base nettoyante ultra-douce et son pH identique à celui des larmes respecte la fragilité de l'oeil. De plus, elle contient de l'eau de bleuet et du calendula reconnus pour leurs propriétés calmantes et adoucissantes. Par ailleurs, la présence d'Aloe Vera eerce une activité réparatrice, émolliente et restructurante pour la peau de l'animal. Ainsi, la peau de votre chien est apaisée et ses yeux sont nettoyés. Conseils d'utilisation Canys Ligne Chien Lotion Contour des Yeux : Vaporiser la lotion sur une compresse ou un coton. Nettoyer avec précaution le contour des yeux de votre chien ou de votre chiot.