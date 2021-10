Quentin Tarantino dit que son prochain film pourrait être Kill Bill 3

Quentin Tarantino a de nouveau taquiné qu’il pourrait en faire un troisième Kill Bill film.

Le réalisateur emblématique a régulièrement taquiné qu’il pourrait réorganiser la série de films épiques de combats à l’épée de samouraï, mais il nous en parle également depuis un certain temps.

S’exprimant au Festival du film de Rome cette semaine, il a expliqué au panel qu’il n’avait «aucune idée» de son prochain projet, mais lorsqu’un journaliste a demandé s’il pouvait être Tuer Bill 3 il a répondu: « Pourquoi pas? »

Il a également révélé une autre idée qu’il pourrait explorer en premier.

« Ce n’est pas comme mon prochain film. C’est un morceau de quelque chose d’autre que je pense faire – et je ne vais pas décrire ce que c’est », a-t-il déclaré. « But partie de cette chose, il est censé y avoir un western spaghetti dedans.

Crédit : MIRAMAX/Album – Image

« J’ai hâte de tourner ça [thing] parce que ça va être vraiment amusant. Parce que je veux le tourner dans le style spaghetti western où tout le monde parle une langue différente.

« Le mexicain Bandido est italien ; le héros est américain ; le mauvais shérif est allemand ; la fille mexicaine du saloon est israélienne. Et tout le monde parle une langue différente. Et vous [the actors] sachez simplement : OK, quand il aura fini de parler, je pourrai parler. »

D’accord, cela semble sauvage et serait sans aucun doute un film d’enfer.

Mais revenons à Tuer Bill Vol. 3.

Malheureusement, Quentin n’a pas précisé s’il consacrerait son temps et ses ressources à ramener l’histoire.

Il a déjà dit que le projet était « définitivement » sur les cartes et il a une idée de la façon dont un troisième versement se déroulerait, d’autant plus que le second était parfaitement bouclé.

Crédit : Miramax

« Eh bien, j’ai une idée de ce que je ferais », a-t-il déclaré à la radio Sirius XM. « C’était tout, conquérir ce concept… exactement ce qui est arrivé à The Bride depuis [the last film], et qu’est-ce que je veux faire [next].

« Parce que je ne voudrais pas juste imaginer une aventure coquine. Elle ne mérite pas ça ! »

« La mariée s’est battue longtemps et durement. Maintenant, j’ai une idée qui pourrait être intéressante. Je ne le ferais pas pendant un petit moment, cependant. Ce serait dans au moins trois ans, ou quelque chose comme ça.

« Mais regardez, c’est définitivement dans les cartes. »

Beaucoup ont suggéré que le troisième film pourrait se concentrer sur Nikkia.

C’était la petite fille de Kill Bill, Vol. 1 qui a vu sa mère, Vernita Green (Vivica A. Fox), abattue devant elle par le personnage d’Uma Thurman.

Avant qu’Uma ne parte, elle dit à Nikkia : « Quand tu seras grand, si tu te sens encore cru à ce sujet, j’attendrai. »