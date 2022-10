Quentin Tarantino dit que Kanye West lui a présenté Django Unchained « ce n’est pas arrivé »

La récente affirmation faite par Kanye West que c’est lui qui a eu l’idée de Django Unchained n’est pas tout à fait vrai, selon le réalisateur du film. Récemment, Ye a fait tourner la tête lorsqu’il a dit à Piers Morgan dans une interview qu’il avait présenté le concept de Django Unchained à Quentin Tarantino et Jamie Foxx. Le rappeur a déclaré qu’il voulait utiliser l’idée pour son clip vidéo « Gold Digger », mais lorsque le pitch a été abandonné, Tarantino a continué à en faire un long métrage.





« Tarantino peut écrire un film sur l’esclavage où – en fait lui et Jamie, ils ont eu l’idée de moi parce que l’idée de Djangoj’ai pitché à Jamie Foxx et Quentin Tarantino comme le clip de « Gold Digger ». Et puis Tarantino en a fait un film », a proclamé Ye.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, Tarantino est intervenu pour offrir des éclaircissements sur ce qui s’est réellement passé lors d’une nouvelle Jimmy Kimmel en direct ! interview. Le réalisateur confirme qu’il avait en fait eu des discussions avec Ye à propos de la vidéo « Gold Digger », admettant qu’il était en fait intrigué par la façon dont le rappeur voulait ironiquement utiliser un thème de l’esclavage. Mais Tarantino dit aussi que ce n’est pas du tout là qu’il a eu l’idée de Django Unchained.

« Il n’y a pas de vérité dans l’idée que Kanye West a eu l’idée de Django, puis il me l’a dit, et je lui ai dit : ‘Hey, wow, c’est une très bonne idée. Laissez-moi prendre l’idée de Kanye et faire Django Unchained en dehors de ça.’ Cela ne s’est pas produit », a déclaré Tarantino à Kimmel.

Le réalisateur a ajouté : « J’ai eu l’idée de Django pendant un certain temps avant de rencontrer Kanye. »





Qui a eu l’idée de Django Unchained ?

TWC

Quentin Tarantino a également partagé comment il a rencontré Kanye West. Il dit que Ye prévoyait de faire appel à différents réalisateurs pour faire des longs métrages basés sur différentes pistes de son album Abandon du Collège, et cela a conduit à une rencontre avec Tarantino. Au cours de ces entretiens, Ye a également évoqué ses plans pour sa vidéo « Gold Digger », qui devait ajouter un thème de l’esclavage de manière ironique. De son côté, Tarantino se dit vraiment amusé par le concept, même s’il n’a pas été une source d’inspiration pour Django Unchained.

« Il avait une idée pour une vidéo, et je pense que c’était pour la vidéo » Gold Digger « , qu’il serait un esclave », a déclaré Tarantino. « Et le tout était le récit de l’esclave, où il est l’esclave, et il chante » Gold Digger « . Et c’était très drôle. C’était une idée vraiment, vraiment drôle. »

Comme Kimmel était un peu perplexe, Tarantino a expliqué : « C’était censé être ironique. Et c’est comme une énorme comédie musicale. Je veux dire, comme si aucune dépense n’était épargnée, d’accord, avec lui dans cette tenue d’esclave, faisant tout. Et puis ça faisait également partie de la partie de la résistance à ce sujet. Mais, j’aurais aimé qu’il l’ait fait. Ça avait l’air vraiment cool.

Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous.