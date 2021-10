Quentin Tarantino défend ses pieds dans ses films

Quentin Tarantino a récemment anticipé la possibilité de prendre sa retraite après avoir tourné son dixième film, un fait qui a fini par décourager les plus fidèles adeptes de son travail puisque, désormais, Tarantino a réussi à devenir une référence instantanée pour un large éventail de jeunes cinéastes à la recherche percer dans l’industrie cinématographique.

En plus de ses dialogues agiles et granuleux, ainsi que la manière stylisée dont il utilise le sang et la violence sont quelques-uns des éléments les plus reconnaissables de chaque production réalisée par Tarantino. Mais s’il y a une chose à laquelle certains de ses fans ont prêté attention au fil des ans, c’est l’énorme fascination que le cinéaste présente avec les pieds.

À travers une récente interview accordée à GQ, Tarantino en a profité pour se défendre contre la croyance populaire selon laquelle il a un « fétichisme des pieds » et qu’il a utilisé ses films comme plate-forme pour le traduire en une question d’intervieweur liée au sujet. Malgré son agacement évident face à la question, le cinéaste a pris un moment pour offrir une réponse de la seule manière dont Tarantino sait le faire.

« Je ne le prends pas au sérieux. Il y a beaucoup de pieds dans les films de bons réalisateurs. C’est juste une bonne adresse. Comme, avant moi, le fétichisme des pieds des gens a été défini par Luis Buñuel, un autre réalisateur. Et Hitchcock en a été accusé et Sofia Coppola en a été accusée », a commenté le réalisateur.

L’apparition des pieds dans ses films est généralement toujours celle de ses personnages féminins, ce qui a conduit certains critiques à affirmer que ce « fétichisme » est, en quelque sorte, un acte sexiste de la part de Tarantino. Une curieuse accusation, compte tenu du fait que le réalisateur se distingue généralement par la construction de personnages féminins extrêmement forts et définis.

La presencia de pies descalzos es una constante en la última película de Tarantino “Once Upon A Time in Hollywood”, de la cual actualmente se encuentra promocionando su novelización oficial con la que él mismo debuta como escritor, una profesión en la que había insinuado incursionar pendant les dernières années.