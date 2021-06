Quentin Tarantino a une bonne raison pour laquelle il était une fois à Hollywood pourrait être son dernier film

Quentin Tarantino s’est rarement trompé depuis le début de sa carrière de cinéaste indépendant avec Chiens de réservoir il y a presque 30 ans. Qu’il s’agisse d’écrire, d’agir, de produire ou de diriger, Quentin Tarantino a reçu de nombreux prix et un box-office en plein essor, avec ses quatre derniers films dans le fauteuil du réalisateur totalisant plus d’un milliard de dollars, il est sûr de dire que sa place dans l’histoire d’Hollywood est déjà assurée. Alors qu’il se dirige vers ce qu’il a dit être le dernier film qu’il réalisera, pourquoi l’un des plus grands de l’industrie l’aborde-t-il avec un certain sentiment d’appréhension ?

Dans une nouvelle interview, Tarantino a parlé à Elric Kane et Brian Saur sur leur podcast Pure Cinema et a expliqué pourquoi il fait attention à choisir son dernier film. « La plupart des réalisateurs ont des derniers films horribles », a-t-il déclaré. « Habituellement, leurs pires films sont leurs derniers films. C’est le cas pour la plupart des réalisateurs de l’âge d’or qui ont fini par faire leurs derniers films à la fin des années 60 et dans les années 70, puis cela a fini par être le cas pour la plupart des New Hollywood réalisateurs qui ont fait leurs derniers films à la fin des années 80 et dans les années 90. »

En vérité, l’histoire raconte une histoire assez déprimante en ce qui concerne non seulement les réalisateurs, mais aussi les derniers films de certains des plus grands acteurs et séries de films qui sont tous tombés sous le coup du redoutable poids mort tirant vers le bas un par ailleurs bien-aimé et catalogue de succès salué par la critique. Gene Hackman (Bienvenue à Mooseport), John Candy (Bacon Canadien – qui a enlevé l’honneur douteux à son rôle final très cité dans Les wagons de l’Est ! qui est en fait sorti un an plus tôt) et Bob Hoskins (Blanche Neige et le chasseur) ne sont que quelques-uns dont les derniers rôles ont laissé une petite tache sur leur carrière.

Bien que l’on puisse affirmer que Tarantino est si pointilleux sur ses films, qu’il lui faudrait un swing vraiment fou pour qu’il rate la cible lors de sa dernière sortie avant de prendre sa retraite auto-imposée, il le voit comme une possibilité si réelle qu’il a même envisagé tout simplement de ne pas faire un autre film. « Donc, terminer sa carrière sur un film décent est rare. Y mettre un terme, par exemple, avec un bon film, c’est assez phénoménal », a-t-il poursuivi. « Je veux dire, la plupart des derniers films des réalisateurs sont vraiment nuls… peut-être que je ne devrais pas faire un autre film parce que je pourrais être vraiment content de laisser tomber le micro. »

Je suis sûr qu’il y en a beaucoup qui seraient déçus si le réalisateur décidait que c’était assez, ce qui verrait Il était une fois à Hollywood devenir son dernier film. Malgré une certaine controverse sur certaines représentations de personnages, la comédie dramatique de près de trois heures, avec sa distribution d’ensemble comprenant Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, a obtenu une solide note d’approbation de 85% sur Rotten Tomatoes, a été nominée pour la Palme d’Or à Cannes, 10 Oscars et 5 Golden Globes, dont trois dont celui du meilleur scénario pour Tarantino et du meilleur film – comédie musicale ou comédie. Il pourrait certainement y avoir des films pires pour mettre fin à une carrière.

