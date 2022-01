Quentin Tarantino a révélé quelle série télévisée il aime le plus

in

Quand il s’agit de cinéastes modernes et renommés, il est clair que Quentin Tarantino C’est l’un d’entre eux. Le responsable des films qui devraient aujourd’hui figurer sur la liste des classiques à petit budget, comme Chiens de réservoir Oui Pulp Fiction, est une éminence du cinéma. Son dernier film était Il était une fois… à Hollywood, qui était un hommage à l’ancienne industrie cinématographique mais aussi à la télévision d’autres décennies.

Rick Dalton, interpreté par Leonardo DiCaprio, c’était une star de Hollywood en déclin et désireux de relancer sa carrière. Ainsi, il obtient des rôles en Italie, comme dans ce film réalisé par Antonio Margheriti (personnage avec un clin d’œil à Bâtards sans Glorie) Opération Dyn-o-Mite, et quelques apparitions en tant que méchant dans des séries télévisées. Tant ce qu’il montrait sur le petit écran que sur le grand servait à rendre compte des choses qu’il avait aimé voir tout au long de sa vie.

Par conséquent, pendant plus de Tarantino Soyez une référence en cinéma, si vous devez parler de télévision, votre parole est aussi sacrée. En ce sens, dans un entretien avec Vautour, le réalisateur a évoqué la série qui a marqué sa vie. Sans aller plus loin, il a été baptisé d’après un personnage joué par Burt Reynolds dans un vieux western diffusé entre 1955 et 1975 intitulé Fumée de pistolet. Ce qui est surprenant, c’est que lorsqu’on l’interroge sur son émission préférée, il n’a pas choisi un western, une production d’horreur ou d’action.

Tarantino défini Comment j’ai rencontré votre mère comme la série qu’il a le plus aimé regarder dans sa vie. « Sans aucun doute, ma série préférée est Comment j’ai rencontré votre mère« , a déclaré le directeur de Pulp Fiction dans un entretien réalisé en 2015. « Je le regarde depuis son premier épisode, c’est donc l’une des séries que je regarde toujours. »il expliqua. Il convient de rappeler que la comédie de SCS Cela s’est terminé en 2014, un an avant que je ne frappe cette note, donc son fanatisme était peut-être plutôt cool à l’époque, mais aujourd’hui, cela a peut-être changé.

La série HBO que Tarantino a regardée

Quand quelqu’un mettrait les productions originales de Hbo sur un piédestal, avec Les Sopranos, Le fil Oui Six pieds sous terre en tête, le directeur de Pulp Fiction Il s’est avéré ne pas être un spectateur très fidèle du signal. Tout en reconnaissant que La salle de presse à partir de Aaron Sorkin C’était l’une des séries qu’il regardait le plus (il la consommait trois fois de bout en bout car il aimait les dialogues), il critiquait l’une des fictions acclamées de Hbo. C’est quand il parlait de Vrai détective et l’a défini comme « très ennuyeux ».

