Quentin Tarantino a dit ce qui va se passer avec Kill Bill 3

TEULAT Buffet 1 porte 3 tiroirs en bois L128cm blanc - Blanc - Size: 128x80x45cm

Vous cherchez un buffet pratique et l gant ? C'est par ici que a se passe ! Ne passez pas c t du buffet 1 porte 3 tiroirs Yoko de Teulat.Ce meuble de rangement mesure 128 cm en largeur, 80 cm en hauteur et 45 cm en profondeur. Il est confectionn en placage de ch ne et MDF laqu et se dote de pieds fins en m tal qui apportent une touche de l g ret l'ensemble.Les dimensions compactes de ce meuble de style contemporain et ses lignes simples en font une pi ce parfaite pour votre salon comme votre salle manger. On peut galement l'imaginer comme commode dans une chambre, en tant que meuble de rangement dans un bureau, ou m me dans un grand couloir pour meubler intelligemment l'espace.Le buffet Yoko est pourvu de 3 grands tiroirs en partie gauche et de 2 espaces de rangement avec tag res ferm s par une porte du c t droit. Vous pourrez ranger dedans votre vaisselle et divers objets. Vous pouvez aussi exposer de beaux l ments de d co sur le plateau sup rieur : un cadre, des plantes d'int rieur, etc.Ce buffet bas trouvera ais ment sa place dans tous les int rieurs, que votre d coration soit moderne ou classique.