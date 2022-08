Quentin Tarantino a clarifié une idée fausse très courante sur sa vie personnelle

in

Directeur de Pulp Fiction Oui chiens de rue Il a parlé du célèbre magasin de vidéos qui a fait de lui un cinéaste emblématique d’Hollywood.

© GettyQuentin Tarantino dit qu’il prendra sa retraite après son prochain film.

Au début des années 1990, alors qu’il était encore totalement inconnu, un Harvey Keitel est tombé sur le scénario d’un film qui promettait beaucoup : chiens de rue. Déterminé à en faire une réalité, il en devient non seulement l’un des protagonistes mais aussi l’un des producteurs les plus importants pour que le premier film de Quentin Tarantino se réaliserait. À partir de ce moment, sa carrière a commencé à croître à pas de géant, main dans la main avec Miramax et des titres comme Pulp Fiction Oui Kill Bill.

Au cours des années, Quentin Tarantino Il est ensuite considéré comme un expert du monde du cinéma. Le cinéaste était non seulement capable de créer des projets incroyables pour le grand écran, mais avait également une connaissance inégalée en termes d’histoire du cinéma mondial. Puis, une rumeur a commencé à circuler sur sa formation de cinéaste, qui concernait l’un des métiers qu’il avait exercés alors qu’il n’était pas encore célèbre.

Dans les années 80, Quentin Tarantino travaillait dans un magasin de vidéo appelé Archives vidéo de la plage de Manhattan c’était à Los Angeles. Le cinéaste y a passé cinq ans, où il a rencontré Roger Avery ce serait le coéquipier avec qui j’écrirais Pulp Fiction. En ce sens, on a dit que Quentin Tarantino Il avait une formation de cinéaste et était un grand connaisseur du monde du cinéma grâce aux années qu’il a travaillé dans ce magasin vidéo. Cependant, il a réussi à le nier.

Dans une interview qu’il a eue avec dana carvey au spectacle Jimmy Kimmel, Quentin Tarantino il a été consulté sur l’influence du magasin sur sa carrière. « Voilà une bonne question. Beaucoup de gens disent: « Oh, il est devenu un expert du cinéma après avoir travaillé dans ce magasin de vidéos pendant cinq ans » ou aussi longtemps qu’il l’a été. Et non. J’ai été embauché par ce prestigieux magasin de vidéo parce que j’étais un expert du cinéma »a précisé le directeur de Kill Bill.

+L’influence des archives vidéo de Manhattan Beach sur Quentin Tarantino

Au-delà du fait que ce n’était pas la genèse de son amour et de sa connaissance du cinéma, Quentin Tarantino a une affection particulière pour Archives vidéo de la plage de Manhattan au point que, selon ce qu’il a dit, lorsque le magasin a été fondu, il a pu conserver toutes les vidéos qui s’y trouvaient, ainsi que les étagères en bois qui servaient à afficher le catalogue. Dans la même interview mentionnée, Tarantino Il explique que même s’il n’a pas appris le cinéma de toutes pièces grâce à ce magasin, cela l’a aidé à se consolider. « Ça m’a permis de passer 5 ans à ne rien faire mais à m’immerger complètement dans les films »il expliqua.

