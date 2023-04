Qu’en est-il de Shady Diamonds, la nouvelle série belgo-israélienne qui fait fureur sur Netflix

Netflix

La série Diamantes Turbios est arrivée sur Netflix et fait déjà sensation auprès des abonnés. Ensuite, tout ce que l’on sait sur ce nouveau titre.

Le quatrième mois de l’année touche à sa fin, mais le service de streaming Netflix a plus à donner dans sa dernière semaine avec un nouveau contenu qui a un impact instantané sur les abonnés. Dans ce cas, c’est arrivé avec diamants nuageuxune production belgo-israélienne arrivée vendredi 21 avril dernier, et qui figure déjà dans le Top 5 des séries les plus regardées au monde.

Cette fiction est créée par Rotem Shamir et Yuval Yefet, qui ont précédemment travaillé sur Fauda et ont eu différents conseillers pour sa production. Concernant le niveau culturel qui est montré, Shamir a expliqué aux médias locaux : « C’est un scénario très intéressant pour l’émergence d’un drame et pour une série télévisée, c’est comme une situation d’effondrement d’empire ».

+De quoi parle la série Diamantes Turbios

D’après son synopsis, ce titre qui mélange les genres comme le drame et le thriller narre les vicissitudes des Wolfson, une famille juive ultra-orthodoxe bien en vue dans le célèbre commerce anversois du diamant. L’un des fils, Noah, s’est éloigné d’eux, a renoncé à sa religion et a trouvé une nouvelle famille dans la pègre de Londres.

Sa prémisse se poursuit avec le suicide du petit frère de Noah, l’amenant à retourner à Anvers pour découvrir que l’entreprise familiale est au bord de la faillite et sous le joug de la mafia locale. Alors qu’il tente désespérément de sauver l’entreprise et de protéger l’héritage et l’honneur de la famille, lui et ses frères doivent régler leurs différends.

Les huit épisodes de diamants nuageux sont dirigés par Kévin Jansens dans le rôle de Noah Wolfson, mais il n’est pas seul dans cette histoire. Le casting est complété par : Casper Knopf (Tommy Mc Cabe) Ini Massez (Adina Glazer), Robby Cleiren (Eli Wolfson) Dudu Fisher (Ezra Wolfson) Yona Élian (Sarah Wolfson) Jeroen Van der Ven (Benny Feldman) Marie Vinck (Gila Wolfson) Les Dotterman (Jo Smets) et Dent Joustra (Kerra McCabe).

