Qu’en est-il de Netflix: la raison pour laquelle il a encore perdu des millions d’utilisateurs

À certaines occasions, le fait qu’il soit en vigueur depuis des années ne garantit rien et c’est une réalité qu’à l’heure actuelle, il appartient Netflix. L’entreprise, dirigée par Ted Sarandos, traverse l’une des chutes les plus marquantes et les plus surprenantes de son histoire. Pendant des années, cette société a été cataloguée comme le géant du streaming, mais maintenant, les utilisateurs ont cessé de la choisir et elle n’arrête pas de perdre des abonnés.

Qu’en est-il de Netflix ? Soit Au revoir Netflix Ce sont quelques-unes des phrases et des questions qui résonnent le plus ces derniers jours à travers les réseaux sociaux. Et donc, de spoilers Nous vous l’expliquons de la manière la plus simple. Bien sûr, force est de constater qu’il n’y a pas d’actualité sur l’avenir du service à la demande et ce sont toutes des statistiques qui ont été dévoilées par la même entreprise qui, de la même manière, nourrit des espoirs de rebond.

+ Qu’en est-il de Netflix : la vraie raison pour laquelle il continue de perdre des utilisateurs :

Entre janvier et mars, une nouvelle est arrivée que personne de fidèle à Netflix J’esperais: la plateforme a annoncé la perte de 200 000 abonnés. Pour la première fois en dix ans, le géant du streaming a rencontré une baisse qui a suscité de nombreuses spéculations. L’un d’eux fait référence au fait que le faible niveau de contenu a fini par décevoir les utilisateurs. À tel point que, avec cela, beaucoup ont décidé d’annuler l’entreprise.

Cependant, l’équipe la société dirigée par Ted Sarandos a annoncé que cette perte était due à de nombreux facteurs. Mais, le plus important d’entre eux a été la guerre en Ukraine puisque, compte tenu de cela, ils ont annulé leur accord avec la Russie, pour lequel ils ont perdu au total 70 000 personnes. Quoi qu’il en soit, maintenant une nouvelle baisse est survenue pour Netflix car ses bénéfices entre avril et juin ont encore chuté, mais cette fois pour un total d’un million d’abonnés.

Pourtant, la vérité est que leur perte d’un million de téléspectateurs est bien meilleure que prévu. Il a été le directeur financier de Netflix, Spence Newman, qui a émis l’hypothèse que sa perte serait de deux millions de personnes, mais ils n’en ont perdu qu’un million. De plus, les revenus de la plateforme sont restés à 9 %, comme chaque année. Cependant, certains membres du public se demandent toujours pourquoi ils continuent à venir, et la raison est simple : ils ne sont pas d’accord avec le fait de facturer ceux qui partagent des comptes.

D’après ce que la société a rapporté au semestre précédent, en plus de la guerre en Ukraine, l’une des raisons pour lesquelles elle n’a pas conservé son audience était que beaucoup avaient choisi de partager des comptes. Compte tenu de cela, le géant du streaming a décidé d’annoncer un supplément pour ceux qui apprécient ce service grâce à cette tactique. Ce sera à partir d’août lorsque les propriétaires de comptes qui ont plus d’un utilisateur devront payer 219 € de plus par mois.

A tel point qu’avec cette décision qu’ils ont prise et avec la chute de leurs parts, la gestion financière de Netflix ont annoncé qu’ils s’attendaient à une stagnation des bénéfices. De plus, pour le troisième trimestre de l’année, ils n’ont spéculé qu’une croissance de 5%, ce qui est encore plus faible que ce qu’ils ont récolté ces derniers temps.

