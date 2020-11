Quels types sont vos amis, selon le Zodiac

bélier

La loyauté et la camaraderie sont ce qui définit l’ami aryen. Sincère et honnête, vous pouvez parfois blesser les autres sans vous en rendre compte. Mais, nous devons vous informer que l’amie arienne a un grand cœur et est toujours prête à aider et nous ne devons pas oublier de dire qu’elle est très indépendante, donc si elle prend une décision et ne la notifie que plus tard, ne vous inquiétez pas, c’est naturel.

Taureau

L’ami taurien est très réaliste, affronte les problèmes de front. Elle ne voit aucun problème à écouter les plaintes ou les lamentations, elle adore donner des conseils. Il n’est pas facile de gagner la confiance d’un Taureau, mais quand c’est le cas, les amitiés ont tendance à durer longtemps. Une autre caractéristique frappante de la taurine est que l’on peut faire confiance les yeux fermés, ils savent garder des secrets.

Gémeaux

La femme Gémeaux est très communicative, elle n’a honte de rien et c’est pourquoi elle est capable de se faire des amis plus facilement. La convivialité est une caractéristique forte, car elle aime passer des heures à parler et à échanger des intérêts communs. Elle aime aussi inventer différents programmes pour profiter de la classe.

Cancer

Prêt à tout, l’ami Cancer est toujours prêt à vous aider. Avec sa manière attentive et dévouée, la cancéreuse se soucie vraiment de ses proches. Mais ne pensez pas qu’elle se rend tout de suite, au début, elle est un peu intimidée et attend de l’autre personne qu’elle se rapproche.

Lion

La générosité et la fidélité définissent l’ami Lion. Elle est toujours prête à sortir et à faire différents programmes avec des amis. C’est super vivant et a un cœur en or, donc si vous voulez partager un secret, vous pouvez faire confiance au lion!

vierge

L’amie Vierge est très compréhensive, lorsqu’elle a un problème, elle peut se défouler avec elle, car elle sait écouter et sait donner les conseils nécessaires, comme la personne ou pas. Elle se fiche que la personne ne l’entende pas. La Vierge préfère se rapporter à ceux qui ont des affinités et des pensées similaires.

Kg

La gentillesse et la générosité sont des caractéristiques fortes chez les amis Balance. Il est très difficile de prendre une Balance au sérieux, elle fait tout pour toujours être bien avec tout le monde autour d’elle. Il essaie de plaire autant que possible à ses amis et quand il voit que quelqu’un est triste, il ne perd pas de temps à se détendre et à revendiquer l’environnement. Les Balance ne sont pas dramatiques et ne sont pas facilement irritées.

Scorpion

L’ami Scorpion est très sélectif et ne s’ouvre à une amitié que si elle voit qu’elle est sincère et que c’est pour de vrai. Mais quand elle voit que l’amitié est pure sincérité, elle se donne vraiment, se consacre totalement à son amie et est super loyale. Le Scorpion est très vrai et intense avec ses amis.

Sagittaire

L’amie Sagittaire est de bonne humeur et très extravertie, même si elle veut souvent préserver sa liberté, toute personne qui vit avec un Sagittaire sait qu’elle vit de bonne humeur. Elle fait face à toutes sortes de divertissements et a le don d’encourager des amis, elle se fait généralement de nombreux amis tout au long de sa vie, même si tous ne durent pas.

Capricorne

Les Capricornes aiment les attitudes. L’amie de ce signe montre généralement son affection à travers des attitudes qu’elle croit concrètes. C’est super sincère, alors quand vous demandez conseil, ne vous inquiétez pas, car elle dira tout ce que vous pensez.

Aquarium

Rester immobile n’est pas avec le Verseau! Elle adore faire différentes activités et découvrir les endroits les plus variés. L’ami du Verseau fait que les amis se sentent bien, car elle accepte les gens tels qu’ils sont, aime parler et n’essaie jamais de changer quelqu’un. Si vous êtes possessif, vous n’aurez pas beaucoup de chances de gagner l’amitié de quelqu’un de l’aquarium.

Poisson

Quiconque a un ami Poissons à proximité a l’épaule la plus grande du zodiaque. C’est parce que Poissons fait vraiment un don dans une amitié, est très affectueux et serviable. Sa principale caractéristique est de vouloir plaire à tout le monde et elle ne craint pas d’être interrompue pour entendre l’explosion d’un ami. Les Poissons sont très compréhensifs et attentifs.