Quels téléviseurs pour le jeu choisir dans la nouvelle édition Black Friday de PcComponentes?

Le 15 novembre à 22 h PcComponentes Black Friday a commencé et cela signifie que vous aurez jusqu’au 29 novembre à 23 h 59 pour choisir et acheter l’un des meilleurs téléviseurs pour le jeu. Par conséquent, si vous avez des consoles compatibles 4K, rien de mieux que de profiter du Vendredi noir le plus attendu et acquérir le meilleur Smart TV en gardant à l’esprit certaines caractéristiques clés. Êtes-vous prêt à choisir votre prochain téléviseur?

Que devez-vous prendre en compte lors du choix d’un téléviseur?

La Xbox One, la PS4 et la nouvelle génération de consoles telles que la PS5 et la Xbox Series X prennent en charge la technologie 4K, la résolution qui a révolutionné le monde des téléviseurs. Dans le cas de la PlayStation 5, on dit qu’à l’avenir, elle pourrait recevoir une mise à jour pour pouvoir jouer à des jeux jusqu’à 8K. De plus, selon les rumeurs, les prochaines éditions des consoles de jeux disposeront d’un catalogue complet de jeux compatibles avec la technologie 4K. Si vous voulez que votre expérience de jeu soit aussi réaliste que possible, rien de mieux que de profiter du Vendredi noir acheter un téléviseur pour le jeu avec la technologie 4K.

La plage dynamique élevée est la prochaine caractéristique à rechercher. Cela fait référence à la différence de luminance entre les zones les plus claires et les plus sombres d’une image qui permet une résolution plus réaliste. En général, avoir HDR10 suffit, mais si vous pouvez acheter un téléviseur HDR10 +, tant mieux. Cette fonctionnalité permet un réglage instantané de l’éclairage, une fonctionnalité qui peut faire une réelle différence au cours d’une partie.

Enfin, la taille de l’écran est une autre des caractéristiques fondamentales lors du choix d’un téléviseur ou d’un autre. La 4K a éliminé le besoin de s’éloigner de l’écran pour profiter d’une image nette et, précisément à cause de cela, vous pouvez choisir un grand téléviseur sans inconvénient majeur. Le plus conseillé est d’opter pour tout modèle de plus de 55 pouces. Concernant la décision d’acheter une dalle OLED ou QLED, il y a une différence fondamentale qui détermine le choix, mais cela dépend de l’utilisateur: les noirs des écrans OLED sont beaucoup plus profonds et plus réalistes car ils ont leur propre éclairage, tandis que les Les écrans QLED ont une luminosité de qualité supérieure qui permet de visualiser les images quel que soit l’éclairage de la pièce où se trouve le téléviseur.

Alors quel modèle choisir?

Compte tenu des caractéristiques mentionnées ci-dessus, il ne reste plus qu’à ajouter que quel que soit le modèle choisi, il est essentiel qu’il dispose de la technologie Gradation locale complète Aray (FALD), qui offre des détails plus fins dans les zones les plus sombres de l’écran, et la compatibilité Freesync, qui permet à la console de se lier plus précisément au téléviseur. En ce qui concerne la technologie FALD, il convient de noter que les modèles haut de gamme avec écran OLED sont les seuls à l’avoir; Du côté de Freesync, nous ne pouvons manquer de mentionner que tous les modèles fabriqués à partir de 2017 disposent de cette technologie. Avec tout cela à l’esprit, certains des modèles que vous pourriez acheter Vendredi noir dans PcComponentes sont les suivants:

Xiaomi Mi TV 4S: Ce téléviseur Xiaomi offre une qualité d’image exceptionnelle. Il vous permet également de personnaliser le mode d’affichage en pouvant créer un profil pour les jeux, avec le mode HDMI et les vidéos avancées.

Prilips 65PUS8535: avec 65 pouces d’image de qualité 4K et HDR10 +. Mais ce modèle est particulièrement intéressant du fait de la technologie Ambilight et de son mode spécial pour les jeux vidéo.

Samsung QE55Q60TAUXXH: avec 55 pouces et un excellent pari sur la qualité d’image et la couleur grâce à la technologie Quantum Dot de Samsung.

Samsung 55Q70T: Aussi 55 pouces et 4K UHD, ce téléviseur a juste la bonne latence pour les jeux vidéo. De plus, il possède d’autres fonctionnalités, telles qu’un assistant virtuel et Multi View, qui sont parfaites pour d’autres utilisations du téléviseur.

LG 55NANO863NA (55B9S): Ce modèle, en plus d’avoir un son surround 55 pouces et HDR10 PRO, dispose de la technologie Nanocell et d’un écran IPS qui améliorera considérablement la qualité de l’image et des graphiques. apprentissage automatique qui vous permettra non seulement de profiter des jeux, mais également d’améliorer votre expérience utilisateur.

Comment profiter de Vendredi noir acheter les produits?

PcComponentes a préparé deux semaines d’offres et de réductions allant jusqu’à 60% sur toutes les marques et sur toute la gamme de produits. Ainsi, du 15 au 29 novembre, tous les clients de l’un des plus importants magasins d’électronique d’Espagne pourront accéder à deux semaines d’offres exclusives qui aboutiront à une nouvelle édition du Cyber ​​lundi Le 30 novembre. Maintenant que vous avez choisi un modèle de télévision pour le jeu, il suffit d’être attentif aux offres éclat qu’ils publieront et économiseront avec les remises proposées par le magasin.