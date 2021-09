Quels spectacles remporteront des Emmys cette année ? Voir les prédictions d’un expert

Les fans de télévision le savent : les Emmy Awards 2021, qui seront diffusés dimanche devant un public très limité et sensible à la pandémie, seront forcément à la fois prévisibles et pleins de surprises.

C’est une année où Netflix peut remporter son premier prix de série exceptionnelle (pour « The Crown »); c’est une année où le regretté Michael K. Williams pourrait enfin remporter son premier Emmy à titre posthume (pour « Lovecraft Country » de HBO) après cinq nominations; c’est une année qui pourrait voir les services de streaming prendre le trône du câble premium et diffuser la télévision pour remporter les grands prix de la nuit.

Qui recevra un accueil royal des Emmys de cette année ? AUJOURD’HUI Illustration / Netflix/ Alamy

Bien sûr, personne ne peut en être sûr. Mais l’expert en récompenses et animateur de Turner Classic Movies, Dave Karger, a regardé toutes les émissions et tous les drames dans les coulisses, et pense qu’il a une assez bonne idée de qui ramènera les statues dimanche.

D’une part, il s’attend à un balayage. « Ces dernières années, certaines émissions semblent balayer les principales catégories, comme ‘Fleabag’ ou ‘Schitt’s Creek’ ou ‘Succession' », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI. « Je m’attends à ce qu’une poignée d’émissions fonctionnent très bien et que la plupart des autres émissions soient exclues. Les électeurs tombent amoureux de certaines émissions et votent pour elles de haut en bas du bulletin de vote. »

En outre, il note que les grands gagnants de l’année dernière (« Schitt’s », « Succession », « Euphoria », « Watchmen ») n’ont présenté aucun nouveau matériel au cours de la dernière saison éligible. « Cela ouvre la porte à de nombreux nouveaux spectacles et interprètes reconnus », dit-il.

Alors pour ceux d’entre vous qui planifient vos poules Emmy, voici le scoop dont vous aurez besoin pour prédire au moins les grandes récompenses de la soirée :

« La Couronne » Des Willie / Netflix

Drame

Gagnant prédit : « La Couronne »

« The Crown » pourrait devenir la première série Netflix à remporter un meilleur drame ou une meilleure série comique, ce qui les rattrapera par rapport à d’autres services de streaming comme Amazon et Hulu. Karger dit que ce qui pousse cette série toujours bien faite est le scénario Prince Charles/Princesse Diana.

Jason Sudeikis dans le rôle de « Ted Lasso ». Alamy Banque D’Images

Comédie

Gagnant prédit : « Ted Lasso » (Apple TV+)

Avec 20 nominations, il a le plus de toutes les comédies. Mais en plus d’être une série très appréciée et très appréciée, Karger note qu’elle a quelque chose d’autre pour elle: « Les nominations sont pour la saison deux, mais la deuxième saison est sortie récemment donc c’est sur toutes les lèvres. Cela aide seulement, » déclare Karger, qui ajoute qu’il s’agirait d’une première victoire en série pour Apple TV+.

Anya Taylor-Joy dans « The Queen’s Gambit ». Dom Slike / Alamy Banque D’Images

Série Limitée

Gagnant prédit : « Le Gambit de la Reine » (Netflix)

Celui-ci est plus difficile, dit Karger. « ‘WandaVision’ (Disney+) a obtenu le plus de nominations, mais il est rare qu’une série de genre fonctionne exceptionnellement bien », dit-il. « Je pense que c’est entre ‘Queen’s Gambit’ et ‘Mare of Easttown’ (HBO), et je donne l’avantage à ‘Queen’s’. Ce spectacle a une telle unicité et une telle énergie; c’est différent de tout ce que nous avons vu récemment et c’était un spectacle si chaud lors de sa première. »

Acteur principal : Comédie

Gagnant prédit : Jason Sudeikis, « Ted Lasso »

L’ancien interprète de « Saturday Night Live » Sudeikis est « un verrou complet », déclare Karger. « Il a simplement est c’est comme ça. Non seulement il est le personnage principal, mais il a reçu quatre nominations pour le jeu d’acteur, la production et l’écriture. Il pourrait gagner trois Emmys cette année, et il n’a jamais eu de nomination aux Emmy auparavant. »

Jean Smart dans « Hacks ». HBO Max

Actrice principale : Comédie

Gagnant prédit : Jean Smart, « Hacks » (HBO Plus)

Avec personne de « Ted Lasso » nominé, Karger le donne à Smart. « À 70 ans, elle a atteint l’apogée de sa carrière. Elle a déjà remporté des Emmys auparavant, mais n’a jamais été nominée dans une catégorie principale. C’est le rôle d’une vie, et elle était tellement impressionnante dans ‘Mare of Easttown’, ça aide, trop. »

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans celui du prince Charles dans « The Crown ». Des Willie / Netflix

Acteur principal : Drame

Gagnant prédit : Josh O’Connor, « La Couronne »

En tant que prince Charles, O’Connor a contribué à façonner toute la saison, grâce à son mariage voué à l’échec avec Diana et à son amour incessant pour Camilla. « Cela revient à Josh O’Connor et Billy Porter (« Pose », FX). Billy a gagné cela il y a deux ans, donc je donne l’avantage à Josh; Je pense qu’il pourrait se laisser entraîner dans le balayage de » The Crown » « , dit Karger.

Actrice principale : Drame

Gagnant prédit : Emma Corrin, « La Couronne »

Karger dit que la performance de Corrin a ajouté « des nuances et des couches » à l’histoire de Charles et Diana qu’il pense que la plupart des gens n’avaient pas envisagées auparavant. « Même si la catégorie a une nomination historique avec la première actrice trans à être nominée dans une catégorie principale (MJ Rodriguez, « Pose »), je pense qu’Emma et Josh gagneront tous les deux. Ce n’est pas seulement une représentation phénoménale, mais Diana est dans l’air du temps en ce moment. »

Paul Bettany dans « WandaVision ». Disney

Acteur principal : Série limitée

Gagnant prédit : Paul Bettany, « WandaVision »

Karger dit que cette catégorie est « extrêmement difficile à prévoir », notant que Hugh Grant a un bon coup (« The Undoing », HBO), et que Lin-Manuel Miranda et Leslie Odom Jr. s’annuleront probablement pour « Hamilton » (Disney+). « Cela pourrait aller dans plusieurs directions », ajoute-t-il.

Kate Winslet dans « Mare of Easttown ». HBO Max

Actrice principale : Série limitée

Gagnant prévu (égalité) : Anya Taylor-Joy (« The Queen’s Gambit ») ou Kate Winslet (« Mare of Easttown »)

L’année dernière, Taylor-Joy a remporté un Screen Actors Guild Award, un Critics Choice Award et un Golden Globe, mais comme le note Karger, « elle n’était pas contre Kate Winslet. Maintenant, elle l’est, et Kate a remporté l’Emmy 10 ans il y a pour ‘Mildred Pierce’ (HBO). » Il ajoute qu’il n’a pas encore décidé qui va gagner, mais Winslet est susceptible de l’emporter car « elle est une favorite de l’Académie de télévision ».

Vous voulez découvrir par vous-même ? Branchez-vous sur la 73e cérémonie annuelle des Emmy Awards sur CBS le dimanche 19 septembre à 20 h HE.