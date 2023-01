Quels sont les types d’infectés et comment le Cordyceps se propage dans « The Last of Us »

Prochainement, HBO Max présentera en première « The Last of Us », la série qui adapte le célèbre jeu vidéo créé par le producteur Naughty Dog. La l’histoire se déroule dans un contexte post-apocalyptique en raison de la prolifération d’un champignon mutant qui a généré quelque chose de similaire à « Les morts qui marchent ». Cet univers a des années de développement et est compliqué, nous allons donc vous expliquer ici les bases que vous devez connaître sur Cordyceps et l’effet qu’il a sur les humains.

L’émission de télévision est en coursjoué par Pedro Pascal, qui joue Joel, l’un des survivants qui devient passeur. En outre, Bella Ramsey, qui faisait également partie de « Games of Thrones » avec l’acteur chilien, donner vie à elliel’adolescent qui doit transporter les Lucioles (Lucioles dans leur nom d’origine).

La série viendra sur la plateforme HBO Max le 15 janvier 2023, quand le premier épisode intitulé « Quand tu es perdu dans les ténèbres » sortira.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

COMMENT LE CORDYCEPS SE PROPAGE-T-IL DANS « THE LAST OF US » ?

Dans l’univers de « The Last of Us », l’humanité est au bord de l’extinction (par exemple, le titre qui se traduit par « The Last of Us »), en raison de un champignon mutant appelé Cordyceps. L’effet que cela a eu sur les gens est similaire à d’autres apocalypses zombies dans des franchises comme « Resident Evil ».

Comme les exemples mentionnés précédemment, le fforme de transmission est également par morsure. Cependant, Naughty Dog a ajouté deux autres alternatives : rayures et inhalation d’une forte concentration de sporesils utilisent donc généralement des masques à gaz, en particulier lorsqu’ils pénètrent dans des endroits fermés.

morsures

rayures

Inhalation d’une forte concentration de spores.

Ce corps reste dans le corps humain, où il commence à se reproduire et à le consommer. Selon combien de temps la contagion s’est écoulée, la manifestation chez les personnes infectées sera différenterésultant en plusieurs types.

QUELS SONT LES TYPES D’INFECTÉS DANS « THE LAST OF US » ?

1. Coureurs

But: infecter et dévorer

infecter et dévorer Comment les tuer : Facile à enlever par derrière

Ceux qui viennent d’être infectés sont connus sous le nom de Couloirs ou coureurs. Comme le reste des types, ils sont violents et attaquent les humains. Ils se caractérisent encore avoir la capacité de voir parce que le champignon n’est pas venu proliférer autant.

Pour cette raison aussi ils sont faciles à tuer, comme tout autre humain, avec un couteau dans la tête par derrière ou avec une balle. Cependant, s’ils attaquent en horde, ils seront plus difficiles à vaincre.

Dans « The Last of Us », les Runners sont les moins meurtriers des infectés, car ils sont faciles à tuer (Photo : Naughty Dog)

2. Harceleurs

But: infecter et dévorer

infecter et dévorer Comment les tuer : Une balle dans la tête

Les Stalkers ou Stalkers sont la prochaine étape de l’infection. Ils ont le capacité à se cacher, planifier, suivre et attaquer à leurs victimes. Ils sont furtifs et sauront attaquer au bon moment.

Ils ont encore la vision, bien qu’il soit légèrement compromis. Leurs têtes et leurs corps sont un peu plus couvert par le champignon, ce qui les rend un peu plus difficiles à tuer.

3. Cliqueurs

But: infecter et dévorer

infecter et dévorer Comment les tuer : Cocktail Molotov

Les Clickers ou Clickers apparaissent généralement après un an d’infection. Ils se caractérisent par ont perdu toute visionmais ils utilisent un mécanisme de géolocalisation qui est beaucoup plus efficace et précis, détectant n’importe quel son.

Son extérieur est beaucoup plus protégé et l’utilisation de balles révélera votre emplacementils sont donc souvent utilisés cocktail molotov pour les attaquer et les faire fondre. Aussi, ils peuvent être utilisés des leurres pour les désorienter. Ils sont généralement inactifs jusqu’à ce qu’ils détectent un son qui les stimule.

4. Ballonnements

But: Meurtre

Meurtre Comment les tuer : Coups multiples aux points faibles

Le gonflé ou bouffi Ils sont l’un des plus dangereux et mortels de l’univers de « The Last of Us » (surtout dans la première version du jeu). Votre infection est beaucoup plus avancée, donc ils sont extrêmement solides et résistants.

Avoir une armure biologique contenant des sacs de spores dangereuses qui peuvent être libérées. Les balles ne leur feront guère de malsauf si les points faibles sont tirés à plusieurs reprises.

Dans « The Last of Us », les Bloaters sont très dangereux de près, car ils sont extrêmement forts et difficiles à tuer (Photo : Naughty Dog)

5. Shaker (Shamblers)

But: Meurtre

Meurtre Comment les tuer : Pièges à distance et cocktails Molotov

Les Wobblers ou Shamblers est apparu avec la deuxième version de « The Last of Us »on ne sait donc pas s’ils feront partie de la première saison de la série.

Il s’agit d’une étrange mutation qui a couvert tout le corps de la personne, semblable à la phase quatre. Puisqu’ils ne peuvent pas mordre, Sa technique consiste à libérer un gaz toxique. Même lorsqu’ils exploseront en libérant leurs spores toxiques.